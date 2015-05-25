Adalet Ağaoğlu: Ben oyumu HDP'ye vereceğim

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Adalet Ağaoğlu, 7 Haziran genel seçimlerine iki hafta kala oyunu HDP'ye vereceğini açıkladı.
T24'e bir açıklama yapan Adalet Ağaoğlu, "Böyle bir açıklamaya başvurmak benim için bir mecburiyet halini almıştır. HDP'nin parlamentoda söz sahibi olabilmesi, sanırım çoğumuzun memlekette barış ve demokrasi özlemine açık bir cevap kapısını aralayacaktır" dedi. "Ben oyumu HDP’ye vereceğim" diyen Ağaoğlu, "Bütün dostlarımın, tanışlarımın bana da sordukları bu soruya toptan cevabım budur" ifadesini kullandı.
Adalet Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Yıllar önce yeni seçim aktivitelerine girişildiği sıralarda basın tarafından sık sık aranır, o seçimler hakkındaki düşüncelerim sorulurdu. Gitgide basının seçimler hususundaki bana yaklaşımı azaldı. Bu son seçimler üstüne de tek soruyla karşılaşmadım. Oysa, aksi gibi, son seçimler üstüne düşüncelerimi kamuya açıklayabilmek için yanıp tutuşmaktayım. Öyle ki, böyle bir açıklamaya başvurmak benim için bir mecburiyet halini almıştır:
HDP’nin Sn. Selahattin Demirtaş başkanlığında seçimlere katılması ve sınırı aşarak Parlamento’da söz sahibi olabilmesi, sanırım çoğumuzun memlekette barış ve demokrasi özlemine açık bir cevap kapısını aralayacaktır. HDP’nin Meclis'te rol sahibi olması çok önemli. Sahici bir muhalefet sesi, iktidar yönetiminin neredeyse “ucube” halini almış girişimlerine karşı bir devrim değil, fakat kökten bir değişim yaratma umudu demektir. Bu seçimler böyle bir sınırı aşıp aşamamanın aynası olacak.
Ben oyumu HDP’ye vereceğim.
Bütün dostlarımın, tanışlarımın bana da sordukları bu soruya toptan cevabım budur."
Adalet Ağaoğlu
25 Mayıs 2015
Adalet Ağaoğlu kimdir?
Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 yılında Ankara Nallıhanda dünyaya geldi. Dört çocuklu tüccar bir ailenin tek kız çocuğu olarak yaşamını sürdürmüştür. İlköğrenimini dünyaya geldiği Ankara Nallıhanda tamamlamıştır. Ortaöğrenimini 1938 yılında yerleştikleri Ankarada Ankara Kız Lisesin’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1950 yılında mezun olmuştur. Adalet Ağaoğlu 1954 yılında Halim Ağaoğlu ile hayatını birleştirmiştir.
Şiirlere ve edebiyata olan ilgisi lise çağlarında başlayan Adalet Ağaoğlunun ilk görevi 1946 yılında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yazarlığı yaparak başlamıştır. 1948 ile 1950 yılları arasında Kaynak Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. 1951 yılında TRT’de göreve başladı. Ankara Radyosunda Aşk Şarkısı adlı oyunu yazarak radyoda yayınlanmasını sağladı. Radyoda ki görevini sürdürürken, Ankarada bir ilki gerçekleştirerek ilk özel tiyatroyu Meydan Sahnesini dört arkadaşı ile birlikte kurma başarısını gösterdiler. Meydan Sahne Dergisini çıkararak başarılarına ve Türk Edebiyatını yenilikler katmaya devam etmiştir.
Tiyatro eserlerine yenisini eklemeye devam ederek, Sevim Uzungören ile birlikte “Bir Piyes Yazalım” adlı tiyatro oyununu yazarak 1953 yılında Ankarada sahnelenmesini sağladılar. Yazmış olduğu oyunlar ile adını duyurmaya devam eden ünlü yazar, her geçen gün oyunlarına yenisini eklemeye devam ederek dönemin en önemli yazarları arasındaki yerini almıştır. Tiyatro oyunu yazarlığından, roman yazarlığına geçişi 1973 yılında yayımlanan ilk romanı olan Ölmeye Yatmak ile olmuştur. Bu kitabını, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yazsonu, Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı adlı eserleri kaleme almıştır. Bu eserlerinden asker ile arasının açılmasına ve askeri kuvvetler ile mahkemelik olmasına neden olan Fikrimin İnce Gülü adlı eseri çok tartışılmıştır. Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı öyküler de, Sessizliğin İlk Sesi, Yüksek Gerilim, Hadi Gidelim ve Hayatı Savunma Biçimleridir. Adalet Ağaoğlu yayımlamış olduğu romanlarının yanı sıra hikâye, deneme, oyun ve anı tarzında da pek çok eseri kaleme alarak Türk Edebiyatında hatırı sayılır bir üne ve ödüle kavuşmuştur.
Ağaoğlu, Sait Faik Hikâye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, Madaralı Roman Ödüllerini almaya hak kazanmıştır.