Adalet Ağaoğlu: Ben oyumu HDP'ye vereceğim

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Adalet Ağaoğlu, 7 Haziran genel seçimlerine iki hafta kala oyunu HDP'ye vereceğini açıkladı.

T24'e bir açıklama yapan Adalet Ağaoğlu, "Böyle bir açıklamaya başvurmak benim için bir mecburiyet halini almıştır. HDP'nin parlamentoda söz sahibi olabilmesi, sanırım çoğumuzun memlekette barış ve demokrasi özlemine açık bir cevap kapısını aralayacaktır" dedi. "Ben oyumu HDP’ye vereceğim" diyen Ağaoğlu, "Bütün dostlarımın, tanışlarımın bana da sordukları bu soruya toptan cevabım budur" ifadesini kullandı.

Adalet Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yıllar önce yeni seçim aktivitelerine girişildiği sıralarda basın tarafından sık sık aranır, o seçimler hakkındaki düşüncelerim sorulurdu. Gitgide basının seçimler hususundaki bana yaklaşımı azaldı. Bu son seçimler üstüne de tek soruyla karşılaşmadım. Oysa, aksi gibi, son seçimler üstüne düşüncelerimi kamuya açıklayabilmek için yanıp tutuşmaktayım. Öyle ki, böyle bir açıklamaya başvurmak benim için bir mecburiyet halini almıştır:

HDP’nin Sn. Selahattin Demirtaş başkanlığında seçimlere katılması ve sınırı aşarak Parlamento’da söz sahibi olabilmesi, sanırım çoğumuzun memlekette barış ve demokrasi özlemine açık bir cevap kapısını aralayacaktır. HDP’nin Meclis'te rol sahibi olması çok önemli. Sahici bir muhalefet sesi, iktidar yönetiminin neredeyse “ucube” halini almış girişimlerine karşı bir devrim değil, fakat kökten bir değişim yaratma umudu demektir. Bu seçimler böyle bir sınırı aşıp aşamamanın aynası olacak.

Ben oyumu HDP’ye vereceğim.

Bütün dostlarımın, tanışlarımın bana da sordukları bu soruya toptan cevabım budur."

Adalet Ağaoğlu

25 Mayıs 2015