Adalet Ağaoğlu: BDP'den rica ediyorum, boykot etmeyin

T24

Hukuken ve vicdanen yanlış

Seçmen yükü omuzlarında



Halk anayasa buyruğu verdi

Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden ve Anayasa Çalışma Grubu üyesi Adalet Ağaoğlu, Star gazetesine yeni Meclis’in yeni anayasayı yapması gerektiğini söyledi. ‘Bağımsızlar Meclis’e’ platformunda da imzası bulunan Ağaoğlu, “BDP’li bağımsızlar duygu ile değil akıl ile hareket edip, Meclis’e gitmeli. Tüm sorunların çözümü Meclis’te. Yemin etmeden, yeni anayasa tartışması açmadan tüm lafları boştur” dedi.Ağaoğlu, yeni anayasanın yapılması için Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte olduğunu belirterek, bu dönemecin cumhuriyet tarihinde değil, ondan daha da öncelere giden bir önemi olduğunu, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında Meclis’i boykot kararı alan BDP’li bağımsızlara da seslenen Ağaoğlu, “Meclis’e gidin anayasa çalışmalarını başlatın” çağrısında bulundu.İşte Ağoğlu’nun verdiği mesajlar:AKP yeni anayasa yapmak için aldığı oy oranına bakınca borçlu görünüyor. Çünkü Başbakan Erdoğan, baştan beri yeni anayasa deyip, bizim Anayasa Çalışma Grubu’nun hazırlık raporlarımızın laflarını kullandı. Onu eleştirecekler bile, Meclis dışında değil Meclis’e girip onu eleştirmeli. İçerde özel bir Meclis kurulmalı. Yüzde 10’un üstüne geçmeyenlerden de birer temsilci istenmeli. Türkiye nüfusunun tüm temsilcileri, o Meclis’te bulunmalı. Boykot kararı ve Meclis’e gitmeme kararı kafama uygun değil. Duygu ile değil akıl ile hareket ediyorum. BDP’li bağımsızların, Meclis’e gelmelerini özellikle kendi adıma resmen rica ediyorum. Boykot etmesinler.TBMM’dir sorunların çözüleceği yer. Kürt sorunun da çözüleceği tek yer Meclis’tir. Yeni anayasanın çıkması için resmen rica ediyorum. Hatip Dicle’ye oy verenler kendi adlarına oy vermiş bulunuyor. Onları yok sayamayız. Hepsi de dostum. Onlar da nihayet kendi seçmenlerine sormadan, onların iznini almadan Meclis’e gelmezlik edemezler. Hem akıl olarak iyi değil, hem ahlaki açıdan iyi değil. Çünkü Meclis’e göndermek için kendilerine seçmen oy vermiş. Onların hakları var omuzlarında. Boykot olursa seçmen hakkı ne olacak? Meclis’e gitmemeleri hem hukuken hem de vicdanen yanlış olur.Meclis, Referandumda verilen mesajı iyi okuyarak yeni anayasa yapmalı. Bu iş tamirat ile olmaz; konak yıkıldı; yenisini yapmamız lazım. Vesayet rejimi altında insan hakları, Meclis halkları korunamadığına; yargı işleyemediğine göre yapmak zorundayız. Bu ta eskiden beri, cumhuriyetten beri hatta cumhuriyet öncesi dönemden beri en büyük şanstır. Bu çözümü elde etmenin, değişimin yolu Meclis’tir. Sivil bir anayasa yapılmalı.“Bana ‘Kime oy verdin’ diyenler oluyor. ‘Kendime oy verdim’ diyorum. Bu sefer sezgilerim ve duygularım değil, aklım rehberlik etti” diyen Ağaoğlu şöyle devam etti: “Bütün kavgalarımız sancılarımız vesayet rejiminden doğuyor. Ben uzun ömür istemedim. Bana ‘Kaç yıl yaşamak istersin’ diye de soruyorlar. Ben de, ‘Türkiye’nin sahici ve demokratik bir ülke olduğunu görmeden ölmek istemiyorum’ diyorum. Bakın, bugün tartıştığımız anayasal sorunlarda bir dil farkı var. Yüzde 58 Evet oyu çıkan Anayasa Referandumu, bize artık yeni bir anayasa yapılmasının buyruğunu verdi.”