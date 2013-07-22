'Adalar imara açılmasın' protestosu

Adalar Forumu, Sivriada ve Yassıada için doğal, kültürel ve arkelojik sit alanı statülerinin kaldırıldığını savunarak, bunu Sivriada'da düzenlediği etkinlikle protesto etti.

Adalarda ikamet eden vatandaşların oluşturduğu forumun öncülüğünde Sivriada'da düzenlenen protestoya, yaklaşık bin kişi katıldı.

Kabataş, Kadıköy ve Büyükada'dan kaldırılan motorlarla Sivriada'ya getirilen vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi ve Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu da destek verdi. Sanatçı Cahit Berkay da adaya vapurla gelen isimler arasındaydı.

Sivriada iskele alanında, grup adına basın açıklaması yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Sivriada ve Yassıada ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve halka danışılmadan düzenleme yaptığı ve böylece her iki adada "keyfi bir yapılaşmaya izin verildiği" belirtilen açıklamada, "Yüzde 70'lere varan imar izinleri planlanıyor. Belirli bir kat sınırlaması koyulmuyor. Kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, marina ve yat limanları, ticari bina ve tesisler, restoranlar, oteller yapmayı planlayan hükümet bu kararlarıyla diğer adaların da arkeolojik, doğal ve kültürel sit alanı statülerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor" görüşü dile getirildi.

Açıklamada, Yassıada ve Sivriada'nın Prens Takım Adaları bütünlüğü içinde korunması gerektiği ifade edilerek, bu adaların imara açılmasının "Marmara Denizi'nde ekosistemin devamlılığı açısından geri dönülmez bir tahribata yol açacağı" hatırlatıldı.

Gezi Parkı direnişine "Her yer Taksim, her yer direniş!" sloganıyla destek verilen açıklamada, "Adalılar olarak, hükümetin Sivriada ve Yassıada üzerine geliştirdiği planlara 'hayır' diyoruz. Hayatlarımızı mahvetmeye çalışan anlayışa sesleniyoruz. AVM'leriniz sizin olsun. Biz, sermayenin olmadığı hayatlarımıza, hayvanlarımıza, ağaçlarımıza ve birbirimize sahip çıkıyoruz. Tamamı betonlaşmadan adalara hep beraber sahip çıkalım." denildi.

Basın açıklamasının ardından, teknelerle Yassıada'ya geçen kalabalık, burada forum düzenledi.

Bakan, imara açma planı olduğunu yalanlamıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Yassıada'nın imara açılacağı iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.

Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği tarafından Fındıkzade'deki Yükseköğretim Trabzon Erkek Öğrenci Yurdu'nda dün verilen iftara katılan Bakan Bayraktar, bir gazetecinin bazı basın organlarında, "Yassıada'nın imara açılacağı yönünde" çıkan haberleri sorması üzerine, "İmar falan öyle birşey yok. Orada imar yok. Orada herhangi öyle imar yapılacak bir plan yok" diye konuşmuştu.