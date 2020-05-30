Adalar'a giriş çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da son buluyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilen Adalar'da 1 Haziran itibarıyla alınan tedbirler sona eriyor.

Adalar Kaymakamlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanması kararının, 31 Mayıs saat 00.00'da sona ereceğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile ilçeye yapılan tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.