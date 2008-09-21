Ada'da şenlik var

Bir tarafta Maviler, diğer tarafta Kırmızılar. Ada'nın iki devi Chelsea ve Manchester United, bugün 16.00'da Stamford Bridge karşı karşıya gelecek, bu müthiş heyecan kasırgası her zaman olduğu gibi yine futbolseverlerin nutkunu tutacak.





Jose Mourinho'nun Chelsea ile olan bağlarının koparılmasının ardından teknik direktör bunalımına giren Roman Abromoviç, bu sorunu Luis Felipe Scolari ile çözerek yeniden uzun vadeli planlar yapmaya başladı.



Kariyerini bir nevi Milli Takım bazında yakaladığı başarılara borçlu olan Scolari ise hayallerini kurduğu 'zengin kulüp' profiline Chelsea ile ulaştı. Ada medyasında, tarafları son derece mutlu eden bu evliliğin uzun sürmesinin şifresi ise 'başarı' olarak gösterildi. Sezon başında Abromoviç'in "artık transfer yapmayacağız" açıklaması Scolari'yi mutsuz etse de Deco ve Bosingwa gibi yıldız oyuncuların takım kazandırılması, özellikle Lampard'ın Londra'dan ayrılmaması Chelsea adına yaşanan önemli gelişmelerin başında geliyor.





İngiltere Premier Lig'in kadro kalitesi ve derinliği olarak en iyi takımı olarak gösterilen Chelsea'da, Didier Drogba ve Michael Essien'in sakatlıkları Luis Felipe Scolari'nin en büyük şansızlıklarının başında geliyor.



Drogba'nın yokluğunda 4-5-1 taktiği ile mücadele etmek zorunda kalan Brezilyalı teknik adam, Anelka'nın yüksek formu sayesinde hücum hattında sorun yaşamıyor. Defans ve orta saha mevkiilerinde alternatif bir kadroya sahip olan Scolari, forvet hattında ise aynı şekilde alternatifsiz bir kadro ile karşı karşıya.



Ancak orta sahada görev yapan oyuncuların tam anlamıyla -iki yönlü- oluşu Chelsea'nin gol yollarında sorun yaşamamasını sağlıyor. En azından şimdilik... Premier Lig'de oynadığı 4 maçta 9 gol, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta 4 gol atma başarısı gösteren Chelsea'de 13 golün 12'sinin orta saha oyuncuları tarafında atıldığı göz önüne alındığında yukarıda bahsettiğiniz -iki yönlü- kavramı çok daha anlaşılır bir hale gelecek.





Luis Felipe Scolari düzenlediği maçtan önce düzenlediği son basın toplantısında, İngiltere'ye geliş sebebinin Manchester United'a karşı maç kazanmak olmadığını, hedefinin Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söylerken, bu karşılaşmanın Wigan, Portsmouth ya da Stoke City ile yapılan karşılaşmalardan bir farkının olmadığını ifade etti.



Cristiano Ronaldo'nu kendilerine karşı yer almasını beklediğini de sözlerine ekleyen Scolari, her iki takımın da iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtirken, MANU'nun sadece Ronaldo'dan ibaret olmadığını, Ronaldo gibi Tevez, Rooney, O'Shea, Harreaves, Nani ve Berbatov gibi tehlikeli isimlerin de olduğunu ifade etti.