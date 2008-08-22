Ada'da Rum provokasyonu

3 Eylül'deki barış görüşmelerini sabote etmek isteyen aşırı milliyetçiler, Kıbrıs'ın Pile köyündeki Türk ilkokulunu taşa tuttu, bahçedeki Atatürk büstüne kireç attı. Rum lider Hıristofyas da rahiplerin 'Türklerle masaya oturma baskısı' altında.....



Kıbrıs'ta 3 Eylül'de BM öncülüğünde başlayacak barış müzakereleri adadaki milliyetçi grupları harekete geçirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, barış karşıtı bir grup Rum, önceki gün Kıbrıs Türkü ve Rumların birlikte yaşadığı Pile köyündeki Türk ilkokuluna, birkaç mağazaya ve otomobillere taşlı saldırıda bulundu.



Okul bahçesindeki Atatürk büstüne kireç atıldı. Türk bayrağını da indirilmek istendi ancak başarılı olunamadı. 13 Ağustos'ta ise yine aynı köyün duvarlarına Kıbrıslı Türk milliyetçiler müzakere karşıtı sloganlar yazdı.



BM de harekete geçti



Pila bölgesinden sorumlu Larnaka Rum Polis sözcüsü Hristakis Papadopulos, "Bölgede gerekli soruşturma başlatıldı" dedi. Rum hükümet çevreleri de müzakerelerin arifesinde meydana gelen bu olayların provokasyon olduğunu" dile getirdiler. Pile'deki olayların önlenmesi için adada barıştan sorumlu Birleşmiş Milletler de bir dizi önlem aldı.



Hıristofyas rahiple atıştı



Öte yandan 3 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile müzakere masasına oturmaya hazırlanan Rum Yönetimi lideri Dimitris Hıristofyas din çevrelerinin baskısı altında. Önceki gün Rum kesiminde düzenlenen bir etkinliğe katılan Hıristofyas, kürsüde sözü alan din adamı Yorgos'un konuşmasından son derece rahatsız olunca kürsüye çıkarak, "Kıbrıs'ta teokratik bir devlet yoktur. Ben halkın yüzde 53'ünü temsil ediyorum ve izlenilecek siyaseti Kilise değil ben belirlerim" şeklinde konuştu.

