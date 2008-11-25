Ada'da müzakere gerginliği

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la bugün yaptığı görüşmede, Rum liderin görüşme sürecine zarar veren tutumundan duyduğu hoşnutsuzluğu ileterek, Kıbrıs'ta tek bir halk olmadığı gerçeğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Talat, Hristofyas'ın imzaladığı ve imzalayacağı memorandumların, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yerleşmiş BM parametrelerini değiştirmeyeceğini, ancak Kıbrıs Türk halkının güvenini sarsacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat, kapsamlı görüşmelerin 10'uncu turunda Hristofyas ile Lefkoşa ara bölgede yaklaşık 2.5 saat süren görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Hristofyas'ın tavrının görüşmelere zarar verdiğini belirten Talat, şöyle konuştu:



'Görüşmeler sürerken zemini kaydırmaya çalışıyor'



"Hristofyas'ın, görüşmeler devam ederken, görüşme zeminini kaydırmaya çalışmasını, değişik ülkelerle anlaşmalar yaparak, memorandumlar imzalayarak görüşme parametrelerimizi değiştirmeye çalışmasını hoş karşılamadığımızı bugün kendisine iletecektik, nitekim onu yaptık. Rusya ile yaptığı memorandum konusundaki pozisyonumuzu ortaya koyduk. Özellikle görüşmelerde ele alınan konularla ilgili, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesinden birisinin desteğini almaya çalışmasının görüşmelere zarar verdiğini, güven bunalımını yarattığı ve kendilerinin (Hristofyas'ın) 'Kıbrıslı çözüm' iddialarıyla da büyük bir çelişki oluşturduğunu ortaya koydum.



Bunu toplantının başında yaptım. Aynı zamanda, ondan sonra yaptığı açıklamaların da genel olarak, bizim duruşumuzla eleştirisini yaptım. Yani, 'Kıbrıs'ta tek sorunun, meşru Kıbrıs hükümetinin Kuzey'de egemenliğini uygulayamaması' olduğunu iddia etmişti, bunu yanıtladım. Meşruiyetinin söz konusu olmaması bir yana, Kıbrıs sorununun bu olmadığını, bizim içerisinde bulunduğumuz çabanın, 1963'te bozulan ortaklığımızı yeniden tesis edecek bir bütünlüklü çözüm peşinde olduğumuzu, 'Kıbrıs hükümeti'nin Kuzey'de egemenliğini yaymasının söz konusu olamayacağını ve müzakerelerin de bu maksatla yapılmadığını, aynı zamanda Kıbrıs'ta, sürekli olarak ifade ettiği, tek bir Kıbrıs halkının varlığının gerçek dışı olduğunu, Kıbrıs'ta tek bir halkın bulunmadığını anlattım."



Gerginlik oldu



Talat, Hristofyas'ın bunlara tepkisinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, "Bütün bunlara yazılı yanıt vereceğini söyledi. Orada çok kısa birkaç tartışma söz konusu oldu. Bunun dışında başka bir şey olmadı" dedi.



"Bu arada sözlü tartışmalarımız da oldu" diyen Talat, "Gergin bir hava mı vardı" sorusuna karşılık, "Başlangıçta biraz gergin oldu tabii ama sonra konumlarımıza döndük. Bugün federal polis ve federal suçlarla ilgili konuları görüştük" diye konuştu.



Hristofyas'ın yanıtını, muhtemelen gelecek toplantıda vereceğini ifade eden Talat, "Rum liderin neden yazılı cevap verme yöntemini izlediğine" ilişkin soru üzerine, bunu Hristofyas'a sormak gerektiğini, bugüne kadar bu şekilde olmadığını ama bu yöntemin de mümkün olduğunu söyledi.



Rahatsız etti



Cumhurbaşkanı Talat, görüşme sürecine zarar veren yaklaşımın kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini vurgulayarak, Hristofyas'ın daha önce İngiltere ile de memorandum imzaladığını ve ona da tepki gösterdiklerini anımsattı.



Talat, şöyle devam etti: "Ancak o tepki anlaşılan kesin ve net bir duruş olarak algılanmadı karşı tarafça büyük olasılıkla. Ve buna devam ediliyor. Bundan sonra devam eder mi, etmez mi bilmiyorum, belki de eder. Ancak son derece yanlış yapar. Çünkü bu parametreleri değiştiren bir şey değil, istediği kadar memorandum yapsın, isterse yüzlerce memorandum yapsın parametreler oradadır, BM parametreleri bellidir, bunları değiştirmek mümkün değil. Ama ne yapar, güvenimizi sarsar. İnsanımız, 'nasıl bu insanlarla işbirliği yapacağız' der, 'Egemenliğini Kuzey'e yaymaya inanan bir anlayışla nasıl işbirliği yapacağız' der. Bu konuda umarım ki doyurucu açıklama yapar. Çünkü bunu ortaya koyduğumuzda, 'tutumunun bu olmadığını ve bunu izah edeceğini' söyledi. Onu bekleyeceğiz."



Hız ve verimlilik yetersiz



Talat, bir soru üzerine, görüşmelerin öngörülen hızda olmadığını, verimlilik açısından da yeterli düzeyde bulunmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat, "Görüşmelerle ilgili kamuoyunun ne zaman bilgilendirileceğine" dair soru üzerine ise görüşmelerin ister istemez bir şekilde basına yansıdığını ve kamuoyunun bilgilendiğini, belki daha derli toplu bir bilgilendirme yapabileceklerini kaydetti.