Ada'da KKTC ile Güney Kıbrıs arasında iki sınır kapısı açıldı (3)

KKTC KAPILARIN AÇILMASINDAN MUTLU

Ada\'da Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması olumlu karşılandı. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, \"Derinya ve Aplıç kapılarında geçişler başladı. Hepimize hayırlı olsun\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da \"Kapıların açılması sadece karşılıklı ekonomik hareketlilik açısından değil, genel anlamda birbirini daha iyi tanıma ve diyaloğun artması açısından da olumlu bir gelişmedir\" ifadelerini kullandı. Özersay, \"İki kapının birlikte açılabilmiş olması ise bizim için özellikle memnuniyet vericidir. Hükümet kurulduktan sonra geçmişte sözü verilen altyapı, güvenlik, personel ihtiyacı gibi düzenlemelerin yapılmasına ve kapıların açılmasına destek verdik. Zaman zaman seçim yasakları, ihale düzenlemeleri gibi nedenlerle bazı gecikmeler yaşanmışsa da iradenin varlığı olumlu sonuca ulaşılmasını mümkün kıldı. Bu bağlamda çaba ortaya koyan tüm sivil toplum örgütlerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim\" diye konuştu.