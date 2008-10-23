Ada'da 'kayıtdışı' müzakere dönemi

Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri dün beşinci kez bir araya geldi. Ancak son 3 toplantıda, kapalı kapılar ardında konuşulanların kayda geçirilmemesi soru işaretleri yaratıyor



Kıbrıs sorununa nihai çözüm bulmak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında devam eden müzakerelerde, iki liderin son üç toplantıda “kayıt altına” alınmadan baş başa görüşme yapması akıllarda soru işaretleri bıraktı.



Oysa kayıt altına almak zorunlu



Kıbrıs-BM Barış Gücü Sözcüsü Jose Diaz, liderlerin baş başa görüşmesinin, “hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığını” belirtti. Milliyet gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar ise, “uluslararası toplantılarda” görüşmelerin kayıt altına alınması gerekliliğini hatırlatarak, “Kıbrıs sorunu gibi zor bir konuda liderler mutlaka konuştuklarını kayıt altına almak zorundadır” ifadesini kullandı.



Sadece 'akılda kalanlar'



Bu arada Cumhurbaşkanı Talat’ın, “kayıtdışı görüşmeleri” sonradan kayıt altına aldırdığı bildirildi. Buna göre Talat, Hristofyas’la yaptığı görüşmeden sonra “aklında kalanları” kayıt altına aldırıyor. Diplomatik kaynaklar ise, “Bunun çok sakıncalı olduğunu” belirterek, “Akıllarda kalanların kaydedilmesi diye bir şey olamaz. 1.5 saat ne konuşulduğunun akılda tutulması imkânsızdır” diye konuştular.



Yine 'başkanlık' konusu gündemdeydi



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi lideri Dimitiris Hristofyas dün beşinci kez bir araya gelmişti. Görüşmeye liderlerin heyetleri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun da katıldı. Üç saat süren görüşmede taraflar "Başkanlık Mekanizması" konusunu ele aldılar. Talat ve Hristofyas, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapmazken, liderlerin baş başa görüşmesinin, “hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığı” bildirildi.



Kıbrıs'ta liderler, bugün beşinci kez biraraya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Talat ile Hristofyas, bir buçuk saat başbaşa kaldı.



Kıbrıs'ta taraflar, müzakerelere 11 Eylül'de başladı. Son olarak 13 Ekim'de bir araya gelen taraflar geçen haftaki görüşmede "Başkanlık mekanizması"nı ele aldılar. Dün yapılan görüşmede de aynı konu tartışılmaya devam edildi. Talat ve Hristofyas'ın bir sonraki görüşmesi 3 Kasım'da yapılacak.Taraflar, "yönetim ve güç paylaşımı" başlığını bitirdikten sonra "mülkiyet" konusunu masaya yatıracaklar. "Mülkiyet", Talat-Hristofyas görüşmelerinin en zor başlığı olarak niteleniyor.



