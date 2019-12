Ada'da 'gerginlik nostaljisi'

Kıbrıs'ta ölü doğan Annan Planı'nın ardından, Ada'nın yeni liderleri arasında umutlu bir şekilde başlayan kapsamlı müzakerelerin ikinci turu dün tamamlandı. İki taraf liderlerinden gelen karşılıklı gergin açıklamalar, önceki iktidarlar döneminde yaşanan atışmaları hatırlattı



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, dünkü görüşmede bir tıkanıklığın söz konusu olmadığı gibi müthiş bir ilerlemenin de gerçekleşmediğini belirtti. Talat, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın önceki gün yaptığı, “Talat görüşme salonunda başka, dışarıda başka konuşuyor. Ortak dil bulmazsak, değil yıl sonuna, sonuna kadar çözüm bulunmayacak” yönündeki eleştirilerine “Eğer yavaş gidiyorsa bunu iddia eden önce bir aynaya bakmalıdır” yanıtı verdi.



Talat ve Hristofyas'ın Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yürüttükleri kapsamlı müzakerelerin ikincisi dün gerçekleşti. Ara bölgede BM kontrolündeki Lefkoşa Havaalanı'nda yapılan ve heyetlerin de katıldığı görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.



KKTC Cumhurbaşkanı, görüşmeden dönüşte, Cumhurbaşkanlığı'nda bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. “Yönetim ve güç paylaşımı” konusunun görüşülmesine devam edildiğini ve henüz tamamlanmadığını kaydeden Talat, iki liderin sonraki görüşmesinin bayramdan sonra, 8 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi. Talat, saat 16.00'da başlayacak görüşmede “Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusuna devam edileceğini ve alt başlığı olan “Yürütme"yi ele alacaklarına belirtti.



KKTC Cumhurbaşkanı Talat, bir soru üzerine, ‘Mülkiyet' konusunun, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” tamamlandıktan sonra ele alınacağını söyledi. Talat, “Tamamladıktan sonra” derken, tamamen her konuda anlaştıktan sonra değil, bütün konuları görüştükten sonra. Anlaşılanları ve anlaşılmayanları yeniden kategorize ederek, mümkün olduğunca uzlaşma sağlayıp ayrılık noktalarını azaltarak, mülkiyet konusuna geçeceğiz” dedi.



Talat, “Hala merkezi federal hükümete devredilecek yetkileri mi görüşüyorsunuz?” sorusuna, “Onları ve diğer konuları görüşüyoruz. Tümü yönetim ve güç paylaşımı altındadır” yanıtını verdi.



'Herşey ortaya çıkmış değil'



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bir başka soruya yanıt verirken hızlı bir ilerleme olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ancak, ‘verimsiz' demenin de yanlış olacağını söyledi. Talat, “Daha her şey ortaya çıkmış değil. Daha görüştüğümüz konular yönetim ve güç bölüşümünün de bir bölümüdür. Yönetim ve güç bölüşümünde iyi bir noktaya geldiğimiz zaman, ciddi bir ilerleme olmuş olacak” dedi.



Cumhurbaşkanı Talat, (dünkü) görüşmede tamamen bir tıkanıklığın söz konusu olmadığı gibi müthiş bir ilerlemenin de olmadığını belirterek makul, beklenen ölçülerde bir görüşme yaptıklarını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Hristofyas'ın görüşme öncesinde kendisine yönelik eleştirel açıklamalarının sorulması üzerine, “Eğer yavaş gidiyorsa bunu iddia eden önce bir aynaya bakmalıdır” dedi. Talat, “Biz, ‘Biz taviz verdik, bundan sonra taviz vermeyiz’ gibi bir şey de söylemiyoruz. Masadadır her konu ve her konuyu görüşüyoruz. Bizim hedefimiz bir an evvel çözüm olmasıdır” diye konuştu.



Kıbrıs Türk tarafının sürecin uzamasını değil, tam tersine hızlanmasını istediğinin açık ve net olduğunu ve bunun için elinden gelen gayreti ortaya koyduğunu kaydeden Talat, “Bizim müzakerelerin başlaması ve bir an önce sonuçlanması için ne kadar gayret gösterdiğimizi herkes biliyor. Bütün dünya biliyor” dedi.



Hristofyas önceki gün yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın, "görüşme salonunda başka dışarıda başka konuştuğunu" iddia ederek, "Ortak dil bulmazsak değil yıl sonuna, hiçbir zaman çözüm bulunmayacak" demişti.



Hristofyas'tan gazeteciye 'ekmek parası' azarı



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, görüşme öncesinde kendisine bir soruyu soran Rum gazeteciye hitaben, "Bu sabah gevezelik ettiğimi söylediğini duydum. Gevezelik etmedim, sadece sizlerin burada beklediğinizi görünce ekmek paranızı çıkarasınız diye bir şeyler söyledim. Hakkımda bu şekilde yorumlar yapmayın, çünkü hak etmiyorum" dedi.