Ada'da dördüncü buluşma da tamam

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas kapsamlı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 4'üncü kez buluştu



Liderler Lefkoşa ara bölgede yapılan ve 3 saat süren görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı.



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, liderlerin bugün başkanlık sisteminde başkan ve yardımcısı mekanizmasını ele aldıklarını, gelecek hafta çarşamba günü yapılacak görüşmede bu konunun görüşülmeye devam edileceğini söyledi.



Liderlerin 20 dakika baş başa görüştüklerini de belirten Downer, tarafların görüşmede önerilerini sunduklarını, daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu ifade etti.



BM yetkilisi, liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu'nun da hafta içinde bir araya geleceklerini kaydetti.



Downer, "Liderler arasında ortak bir dil var mı" sorusuna karşılık, "ortak siyasi irade ve çözüm isteği bulunduğunu bunun da iyi bir şey olduğunu" söyledi.



Kıbrıs konusunun son derece karmaşık bir sorun olduğunu ifade eden Downer, liderlerin her konuda birbirine yakın olmalarının beklenemeyeceğini belirtti.



Downer, BM'nin her zaman sürece desteğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.



Liderler gelecek hafta yapılacak görüşmelerde de başkanlık sistemini görüşmeyi sürdürecek.



Yönetimde güç paylaşımı konusunun yürütme alt başlığında ele alınan başkanlık sisteminde Kıbrıs Türk tarafı kısmen Bosna-Hersek veya İsviçre'de olduğu gibi yürütmenin "Başkanlık Konseyi" şeklinde olmasını istiyor.



Türk tarafının üstünde durduğu "Başkanlık Konseyinde" konseyin, tarafların uzlaşacağı sayıda Türk ve Rumlardan oluşan üyeleri olacak. Başkanlık bu üyeler arasında el değiştirecek. Başkanlık görevi yüzde 70 Rumlarda, yüzde 30 Türklerde olacak.



Kıbrıs Rum tarafı ise başkanlık sistemini savunuyor, bunda bir başkan ve bir başkan yardımcısı olmasını öngörüyor. Rumların istediği sistemde başkanlık iki kişi arasında dönüşümlü olacak ve yetkileri bu iki kişi kullanacak.

