T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ada'da dördüncü buluşma da tamam

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas kapsamlı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 4'üncü kez buluştu

13 Ekim 2008 03:00

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas kapsamlı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 4'üncü kez buluştu

Liderler Lefkoşa ara bölgede yapılan ve 3 saat süren görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, liderlerin bugün başkanlık sisteminde başkan ve yardımcısı mekanizmasını ele aldıklarını, gelecek hafta çarşamba günü yapılacak görüşmede bu konunun görüşülmeye devam edileceğini söyledi.

Liderlerin 20 dakika baş başa görüştüklerini de belirten Downer, tarafların görüşmede önerilerini sunduklarını, daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

BM yetkilisi, liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu'nun da hafta içinde bir araya geleceklerini kaydetti.

Downer, "Liderler arasında ortak bir dil var mı" sorusuna karşılık, "ortak siyasi irade ve çözüm isteği bulunduğunu bunun da iyi bir şey olduğunu" söyledi.

Kıbrıs konusunun son derece karmaşık bir sorun olduğunu ifade eden Downer, liderlerin her konuda birbirine yakın olmalarının beklenemeyeceğini belirtti.

Downer, BM'nin her zaman sürece desteğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Liderler gelecek hafta yapılacak görüşmelerde de başkanlık sistemini görüşmeyi sürdürecek.

Yönetimde güç paylaşımı konusunun yürütme alt başlığında ele alınan başkanlık sisteminde Kıbrıs Türk tarafı kısmen Bosna-Hersek veya İsviçre'de olduğu gibi yürütmenin "Başkanlık Konseyi" şeklinde olmasını istiyor.

Türk tarafının üstünde durduğu "Başkanlık Konseyinde" konseyin, tarafların uzlaşacağı sayıda Türk ve Rumlardan oluşan üyeleri olacak. Başkanlık bu üyeler arasında el değiştirecek. Başkanlık görevi yüzde 70 Rumlarda, yüzde 30 Türklerde olacak.

Kıbrıs Rum tarafı ise başkanlık sistemini savunuyor, bunda bir başkan ve bir başkan yardımcısı olmasını öngörüyor. Rumların istediği sistemde başkanlık iki kişi arasında dönüşümlü olacak ve yetkileri bu iki kişi kullanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24