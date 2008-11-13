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Spor

Ada'da Capello kuralları

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello, futbolcularına koyduğu yasaklara bir yenisini ekledi.

13 Kasım 2008 02:00

 
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello, futbolcularına koyduğu yasaklara bir yenisini ekledi. İtalyan çalıştırıcı, tüm futbolcuları patates kızartması ve ketçap yememeleri yolunda uyardı.


İngiltere Milli Takımı’nın vazgeçilmez savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Fabio Capello'nun göreve başlamasından önce takımı sirke benzetmiş ve İtalyan çalıştırıcının getirdiği disipline övgüler yağdırmıştı.

Capello'nun son icraatı, futbolcularına patates kızartması ve ketçapı yasaklaması oldu. İtalyan teknik adam, tüm futbolcularına "akdeniz diyeti" kurallarına göre beslenme zorunluluğu getirdi.

Tüm takımın beraber kahvaltı yapması, toplantı ya da yemek sırasında cep telefonlarının kapatılması gibi kurallar da koyan Capello, oyuncuların kurallara uymaya özen göstermesinden çok etkilendiğini söyledi.

İngiltere gibi bir takımın, FIFA dünya sıralamasında mutlaka ilk 5 içinde yer alması gerektiğini söyleyen Fabio Capello, son dönemdeki başarılı sonuçları, takımın içindeki savaşçı ruhu yeniden keşfetmesine bağladı.

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