Ada'da barışa 3 Eylül randevusu

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, kapsamlı Kıbrıs müzakerelerinin prosedürünü belirlemek amacıyla 3 Eylül Çarşamba günü bir araya gelecek.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Taye-Brook Zerihoun'un Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak görüşme saat 10.00'da başlayacak.



Görüşmede, görevine yeni başlayan ve adaya bugün gelen, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer de hazır bulunacak.



Talat-Hristofyas görüşmesine Cumhurbaşkanı Talat'ın BM ve AB ile Müzakerelerden Sorumlu Temsilcisi Özdil Nami ile Rum başkanlık komiseri Yorgos Yakovu da katılacak.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, 3 Eylül görüşmesinin, "bir prosedür saptama görüşmesi" olacağını söyledi.



Türk tarafının yoğun bir görüşme süreci, Rum tarafının ise zamana yayılmış bir görüşme süreci talep ettiğini kaydeden Hasan Erçakıca, tüm sorunların 3 Eylülde bir kez daha ele alınacağını ve müzakerelerin 11 Eylülde başlamasının beklendiğini belirtti.



Erçakıca, Cumhurbaşkanı Talat'ın, hazırlıklar çerçevesinde 4 Eylül Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi'ne bilgi vereceğini ve siyasi partilerin görüşlerini dinleyeceğini de söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat'ın Türkiye'de yaptığı görüşmelerin de çok verimli geçtiğini belirten Erçakıca, bütün konuların üzerinden geçilme fırsatı bulunduğunu kaydetti ve "Türk tarafı, bir bütün olarak görüşme sürecine hazır olduğunu bir kere daha teyit etmiş oldu" dedi.