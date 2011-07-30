Adabank'ı Remzi Gür alıyor

T24 - TMSF’nin satışa çıkardığı Adabank’a işadamı Remzi Gür’den 75 milyon dolarlık teklif geldi. Bu rakam muhammen bedele işaret ediyor. Gür devir alırsa banka ile körfez sermayesini getirmeyi hedefliyor.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 5’inci kez satışa çıkardığı Adabank’ın dünkü ihalesinde 75 milyon dolarla en yüksek teklif Ramsey’in sahibi Remzi Gür’ün de ortağı olduğu G Capital verdi. İhalenin ardından Milliyet’e konuşan işadamı Gür, “Uluslararası arenadaki bir şirket olarak Ortadoğu ve Körfez sermayesinin Türkiye gelmesi için biz de bir adım atmış olduk. Bölgedeki yatırımcıların, fonların Türkiye’ye açılmasını sağlamak düşüncesiyle bankayı aldık” dedi.



Bankayı almak için “Gulf Finance House” adında yabancı bir grupla ortaklık yaptıklarını belirten Gür, “Bu kuruluş İslam Kalkınma Bankası, Dubai İslam Bankası, Doha Sigorta Fonu gibi kuruluşların sahibi. Yüzde 60’ı halka açık olan bir finans kuruluşu bu. Bu grupla birlikte G Capital’i kurduk ve G Capital’i bankayı almakla vezifelendirdik” diye konuştu.

75 milyon dolara çıktı



TMSF’nin ‘Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satış ihalesinde, Remzi Gür’ün de ortak olduğu G Capital Danışmanlık A.Ş. 75 milyon dolarlık teklif verdi. İhaleye 53 milyon dolarlık teklifle başlayan G Capital daha sonra bu teklifini 56 milyon dolara çıkardı. Şartname gereği verilen teklif 75 milyon dolar seviyesindeki muhammen bedelin altında kaldığı için TMSF Satış Komisyonu, teklifin artırılması yönünde öneride bulundu. G Capital verilen ikinci aranın ardından teklifini 75 milyon dolara yükseltti. Teklifi Remzi Gür açıklarken, muhammen bedel düzeyinde bir teklif sunarak rakamı 75 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi. Bunun üzerine TMSF Satış Komisyonu, ihalede verilen teklifin bundan sonraki aşamada Fon Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

Aslanlı Köşk’ü almıştı



İşadamı Remzi Gür, TMSF tarafından açık artırmayla satılan ünlü işadamı Halis Toprak’a ait İstanbul, İstinye’deki Aslanlı Köşk’ü satın almıştı. İstinye’deki Aslanlı Köşk 14 Nisan 2009 tarihinde TMSF tarafından satışa çıkarılmış köşke en yüksek teklifi Ramsey’in patronu Remzi Gür, 23 milyon TL ile vermişti.



‘Katılım bankası yapabiliriz’



Adabank’la ilgili hedeflerini açıklayan Remzi Gür, “Şu anda mevduat bankası ama ileride ne olur bilmiyorum. Katılım bankası da olabilir” dedi. Bankanın 5 şubesi olduğunu, ama kendilerinin bu sayıyı hızla artırarak Türkiye geneline yaymayı planladığını belirten Gür, “Gelecek dönemde Körfez’e de gidebiliriz. Dubai, Bahreyn, Katar’da da şube açılabilir” diye konuştu.





Yabancı ortak ‘şirket avcısı’



Bahreyn merkezli Gulf Finance House (GFH), Ortadoğu’nun en aktif İslami yatırım bankaları arasında yer alıyor. Enerji projelerine yönelik ilk İslami banka olan First Energy Bank’in kurucusu da olan GFH, 20 milyar doları bulan projelerle uğraşıyor.



Son kriz öncesi, Katar, Hindistan, Tunus ve Libya gibi ülkelerde dev boyutta altyapı projelerine ağırlık veren GFH, kriz sonrası yeni bir iş modeline gitme kararı aldı. GFH, yeni modelle artık daha fazla sayıda finansal kuruma sahip olmayı, bu yolla nakit akışını artırmayı ve farklı tip ekonomilerde projelere imza atmayı amaçlıyor.

Gür’ün yüzde 49.9 hissesi var



G Capital Danışmanlık, Gulf Finance House’un Dubai’de kurduğu G Capital Limited’in Türkiye’deki iştiraki. Remzi Gür, Gulf Finance House’a İslam Kalkınma Bankası ve Dubai Islamic Bank gibi kuruluşların da iştirak ettiğini söyledi. İslam Kalkınma Bankası’nın sermayesi 21.5 milyar doları buluyor. Türkiye bu sermayenin yüzde 8.41’ini sağlayarak en çok katkı veren 5. ülke durumunda.



Remzi Gür’ün G Capital’de yüzde 49.9 hissesi bulunuyor. Şirketin diğer ortakları arasındaİngiliz Salem Patel ve David Lawrence Haigh, Avustralyalı Saidi Arash ile Bahreynli Ali Muhammed Salih Şeyh Ali var.





5 yıllık ihale maratonu bu kez son bulacak mı?



1- Adabank 1984 yılında Uzan Grubu’na tarafından kuruldu. TMSF’nin borçlarından dolayı Uzan Grubu’ndan aldığı Adabank 2006 yılının haziran ayında 60 milyon lira muhammen bedelle satışa çıktı. İhalede Adabank’a talip çıkmadı.



2- Temmuz 2006’da yeniden ihale yapıldı, Kuveytli The International Investor Company 45.1 milyon liralık teklif verdi. Ama ihale BDDK’nın onayına takıldı, izin alınamadı.



3- Eylül 2008’de üçüncü kez satışa çıkan Adabank’a Sinpaş şirketler grubu 57.1 milyon dolar teklif verdi. Ama bu ihaleye de onay verilmedi.



4- Dünkü ihale öncesinde son olarak Kasım 2010’da 4’ncü kez ihaleye çıkan Adabank için o dönemde tek teklif Bank Pozitif’ten gelirken, 90 milyon dolar muhammen bedelle ihaleye çıkan bankaya 42 milyon dolar teklif gelmişti.



5- TMSF, Adabank’ı dün 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. Remzi Gür’ün de ortak olduğu G Capital Adabank için 75 milyon dolarlık teklifte bulundu.