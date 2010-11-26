-ADABANK'A VERİLEN TEKLİFE RET İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'a verilen 42 milyon dolarlık teklifi kabul etmedi. 24 Kasım Çarşamba günü ihaleye çıkarılan 90 milyon dolar muhammen bedelli Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğüne, tek teklifi Bank Pozitif 42 milyon dolar olarak vermişti. Bank Pozitif'in teklifi, Fon Kurulu onayına sunuldu. Fon Kurulu, teklifi kabul etmeyerek ihaleyi sona erdirdi. İhalenin bugün yapılacak olan pazarlık aşaması da gerçekleştirilmedi. Dolayısıyla Adabank bugün pazarlık ihalesine çıkarılmadı.