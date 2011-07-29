T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ADABANK İHALESİ REMZİ GÜR'ÜN İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 16:13

-ADABANK İHALESİ REMZİ GÜR'ÜN İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nü satış ihalesinde, Remzi Gür'ün de ortak olduğu G Capital Danışmanlık A.Ş. teklifini 75 milyon dolara çıkardı. TMSF'de yapılan ihalede ilk önce 53 milyon dolarlık teklif veren, daha sonra bu teklifini 56 milyon dolara çıkan G Capital Danışmanlık A.Ş, verilen ikinci aranın ardından teklifini 75 milyon dolara yükseltti. Teklifi Remzi Gür açıklarken, muhammen bedel düzeyinde bir teklif sunarak rakamı 75 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi. Bunun üzerine TMSF Satış Komisyonu, ihalede verilen teklifin bundan sonraki aşamada Fon Kurulu'na sunulacağını ifade etti. Bu arada, ihalenin başında şartname gereği verilen teklif 75 milyon dolar seviyesindeki muhammen bedelin altında kaldığı için TMSF Satış Komisyonu, teklifin artırılması yönünde öneride bulunmuş, bunun üzerine teklifi veren G Capital Danışmanlık A.Ş, verilen 5 dakikalık aradan sonra teklifi 53 milyon dolardan 56 milyon dolara çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24