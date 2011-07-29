-ADABANK İHALESİ REMZİ GÜR'ÜN İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nü satış ihalesinde, Remzi Gür'ün de ortak olduğu G Capital Danışmanlık A.Ş. teklifini 75 milyon dolara çıkardı. TMSF'de yapılan ihalede ilk önce 53 milyon dolarlık teklif veren, daha sonra bu teklifini 56 milyon dolara çıkan G Capital Danışmanlık A.Ş, verilen ikinci aranın ardından teklifini 75 milyon dolara yükseltti. Teklifi Remzi Gür açıklarken, muhammen bedel düzeyinde bir teklif sunarak rakamı 75 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi. Bunun üzerine TMSF Satış Komisyonu, ihalede verilen teklifin bundan sonraki aşamada Fon Kurulu'na sunulacağını ifade etti. Bu arada, ihalenin başında şartname gereği verilen teklif 75 milyon dolar seviyesindeki muhammen bedelin altında kaldığı için TMSF Satış Komisyonu, teklifin artırılması yönünde öneride bulunmuş, bunun üzerine teklifi veren G Capital Danışmanlık A.Ş, verilen 5 dakikalık aradan sonra teklifi 53 milyon dolardan 56 milyon dolara çıkarmıştı.