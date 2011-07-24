-ADA KATLİAMCISININ İLK İFADESİ OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da ve yakınındaki adada cuma öğleden sonra 92 kişiyi katleden Anders Behring Breivik (32), polisteki ifadesinde, "Norveç toplumunu değiştirmek istiyorum. Tek başıma hareket ettim" dedi. Oslo Emniyet Genel Müdürü Sveinung Sponheim, Oslo'daki bombalama ve Utöya adasındaki katliamı tek başına yaptığını belirten Breivik'in, yaptıklarının, suç olduğunu kabul etmediğini söyledi. Norveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en feci katliamdan sonra hala 4 ya da 5 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Bu arada, katliamda ölenler için Oslo Katedrali'nde tören düzenlendi. Norveç Kralı V. Harald ile eşi Kraliçe Sonya, ölen 92 kişi için katedralde dua etti. İçeride yer bulamayanlar, yağmurda şemsiyelerin altında töreni izledi.