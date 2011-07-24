-ADA KATLİAMCISININ BABASI GÖZALTINDA OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç polisi, cuma günü düzenlenen ve 100'e yakın kişinin öldüğü saldırılarla ilgili operasyon başlattı. Verdens Gang gazetesinin haberine göre, katliamı yapan Anders Behring Breivik'in (32) babası gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Katilin babası, "Katliamı Verdens Gang'ın internet sitesinden öğrendim. Şok içindeyim" dedi. Breivik'in babasının, oğlunu 1995'ten beri görmediği ve Fransa'da yaşadığı belirtildi. Oslo polisinin hukuk danışmanı, başkentin doğu bölgesinden başlatılan operasyon hakkında başka bilgi verilemeyeceğini söyledi. Polis, Breivik'in saldırılardan önce internette yayımladığı 1500 sayfalık günlüğünü inceliyor.