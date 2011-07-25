-ADA KATLİAMCISI MAHKEMEDE OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo ve Ütöya adasında 93 kişinin ölümüne yol açan saldırıları düzenlediğini itiraf eden Anders Behring Breivik mahkemeye getirildi. "Lanet vatan haini" diye bağıran protestocuların, Breivik'in mahkemeye getirildiği aracı durdurmaya çalışarak aracın camlarına vurduğu, aracın polisin müdahalesiyle yoluna devam edebildiği belirtildi. Bir protestocu, mahkemenin çevresinde toplanan herkesin Breivik'in ölmesini istediğini söyledi. Savcılığın ilk duruşmada Breivik için 8 hafta tutukluluk süresi talep edeceği bildirilmişti. Duruşma basına kapalı yapılacak. Öte yandan Polonya savcılığı, saldırılarda muhtemel Polonya bağlantısını araştırdığını, ancak bununla ilgili olarak henüz suçlanan ya da gözaltına alınan kimsenin olmadığını bildirdi. Polonya'nın güneyindeki Wrovlaw kenti savcılığı sözcüsü Malgorzata Klaus, Norveç polisinin talebi üzerine muhtemel bağlantıyı incelediklerini söyledi, ancak soruşturmanın selameti için ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirtti. Polonya devlet televizyonu da polisin Norveç'teki saldırılarla ilgili olarak bir kişiyi sorguladığını duyurdu. Bu kişinin internet üzerinden kimyasal madde ticareti yapan bir şirketin sahibi olduğu kaydedildi.