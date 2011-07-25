-ADA KATLİAMCISI "MÜSLÜMAN DÜŞMANI" OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'te cuma günü düzenlenen ve 93 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlısı Anders Behring Breivik, NATO'nun Sırbistan'ı bombalamasının, saldırılar konusunda kararlılığını sağladığını söyledi. Breivik, 1500 sayfalık günlüğünde, küçük bir çocukken Körfez Savaşı sırasında Müslüman bir arkadaşının, Amerikalılara karşı düzenlenen füze saldırıları haberlerine sevinmesiyle hayatının yönünün değişmeye başladığını, NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'ı bombalamasının, Sırbistan'ın Kosova'da Arnavut Müslümanlara yönelik eylemlerine sempati duyduğundan, saldırılar konusunda kararlı olmasını sağladığını ifade etti. Anders Behring Breivik ayrıca NATO'nun Sırbistan bombardımanından bir yıl sonra "Avrupa'nın İslamileşmesinin" barışçıl yollarla durdurulamayacağının farkına vardığını belirtti. Günlüğünde Müslümanları ve Avrupa'yı çok kültürlü hale getirmekle suçladığı "Marksistler"i küçük görmesini derinleştiren olayları kronolojik sırayla kaleme alan Breivik, Oslo'da orta direk bir ailede yetiştirilmesini, anne ve babası o bir yaşındayken boşanmış olmasına ve onlu yaşlarında babasıyla iletişimi kopmasına rağmen ayrıcalıklı sözlerle nitelendiriyor. Breivik, hem annesinin hem de babasının, Marksistlerin sızdığı görüşünde olduğu Norveç'in merkez sol İşçi Partisi'ni desteklediklerini belirterek, gençliğinde annesinin "ılımlı bir feminist" olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Bir ara, göçmenlere yönelik daha sıkı kontroller çağrısında bulunan, muhalif İlerici Parti'den politikaya atılmayı denediğini ve 7 yıl önce neredeyse Oslo Kent Konseyi'ne seçileceğini savunan Anders Behring Breivik'in günlüğünün bir bölümünün, Amerikalı anarşist Theodore Kaczynski'nin "Unabomber" adlı teknoloji karşıtı manifestosunun ilk sayfalarından neredeyse kelimesi kelimesine alındığı görülürken, Breivik, Kaczynski'ye atıfta bulunmuyor. -BREİVİK'İN AİLESİ- Breivik'in babası Jens Breivik'in, Norveç'in Londra Büyükelçiliğinde diplomatlık yaptığı sırada annesiyle ayrıldığı, annesinin, oğlunun velayetini aldığı, Breivik'in 15 yaşına gelene kadar Fransa'da yaşayan babasıyla yeni eşini düzenli olarak ziyaret ettiği belirtiliyor. Anders Behring Breivik'in, 1995 yılında kendi isteğiyle babasıyla iletişimini kopardığı ifade edilirken, annesinin, Oslo'da şu anda polis tarafından korunan bir apartman dairesinde yaşadığı ve oğlunun planlarından haberdar olmadığını söylediği belirtiliyor. -YARGI SÜRECİ- Bugün mahkemeye çıkacak olan Breivik'in avukatı Geir Lippestad dün NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmanın halka açık yapılmasını ve üniformayla yargılanmayı talep ettiğini belirtti. Avukat, Breivik'in nasıl bir üniformadan bahsettiğini ise bilmediğini söyledi. Duruşmanın halka açık yapılıp yapılmayacağına yargıç karar verecek. Müebbet hapis cezasının bulunmadığı Norveç'te Breivik en ağır ceza olan 21 yıl hapis istemiyle yargılanacak.