Ada halkı anlatıyor; Kıbrıs'ta geçmişin yaraları sarılabilir mi?

Cenevre görüşmeleri, Kıbrıs'ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak görüşmelerde beklenen hızda ilerleme kaydedilebilmiş değil.

Kıbrıs'ta geçmişin yaraları, çatışmaların üzerinden onlarca yıl geçmiş olsa dahi hala sarılabilmiş değil.

İki toplumda da birbirine karşı belli bir güvensizlik hissediliyor.

BBC Türkçe ekibi, Cenevre'deki görüşmeleri çok yakından takip eden Ada halkı ile barışı konuştu.

Selin Girit'in izlenimlerini, Jon Inwood görüntüledi.

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