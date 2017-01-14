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BBC Türkçe

Ada halkı anlatıyor; Kıbrıs'ta geçmişin yaraları sarılabilir mi?

BBC Türkçe ekibi, Cenevre'deki görüşmeleri çok yakından takip eden Ada halkı ile "barışı" konuştu

14 Ocak 2017 00:48

Cenevre görüşmeleri, Kıbrıs'ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak görüşmelerde beklenen hızda ilerleme kaydedilebilmiş değil.

Kıbrıs'ta geçmişin yaraları, çatışmaların üzerinden onlarca yıl geçmiş olsa dahi hala sarılabilmiş değil.

İki toplumda da birbirine karşı belli bir güvensizlik hissediliyor.

BBC Türkçe ekibi, Cenevre'deki görüşmeleri çok yakından takip eden Ada halkı ile barışı konuştu.

Selin Girit'in izlenimlerini, Jon Inwood görüntüledi.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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CenevreKıbrısBBC TürkçeAdaAncakTürkçeGiritJon Inwood

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