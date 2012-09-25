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Dünya

Doğu Çin Denizi'nde 'su' savaşı başladı

Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile Çin arasındaki ada gerilimi, yeni bir boyuta taşındı

25 Eylül 2012 13:37

Japon ve Tayvan sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların açıklarında su savaşına girdi.

Çin'in "Diaoyu" ve Japonya'nın ise "Senkaku" adını verdiği adaların yakınındaki gerginlik bu sabah saatlerinde yaşandı. Tayvan sahil güvenlik gemilerinin eşlik ettiği elliden fazla balıkçı teknesi, Japonya'nın yaklaşık iki hafta önce şahsi mülk sahibinden satın aldığı adaların karasularına girdi.

Japon sahil güvenlik gemileri ise Tayvan teknelerini tazyikli su sıkarak "püskürtmeye" çalıştı. Tayvan sahil güvenlik gemileri de aynı şekilde karşılık verdi.

Tayvan'ın da üzerinde hak iddia ettiği insansız ada parçacıklarında egemenliğin kime ait olduğu konusunda Çin ve Japonya arasında son aylarda gerginlik yaşanıyor.(hurriyetplanet)

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