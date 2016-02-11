Ada futbolu Slaven Bilic'i konuşuyor

Türkiye'de derbi kazanamadığı için eleştirilen Bilic, İngiltere'de dev kulüplerin kâbusu oldu. Liverpool'un FA Cup'ta ilk kez saf dışı bırakan West Ham, Hırvat çalıştırıcıyla kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Radikal'in haberine göre, Premier Lig'in birbirinden güçlü ekipleri, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United karşısında tel tel dökülüyor. Arsenal, Manchester City ve Chelsea’nin ardından Hırvat teknik adamın son kurbanı yine Liverpool oldu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın başında Kırmızılar'ı UEFA Avrupa Ligi’nde saf dışı bırakan Bilic, bu defa rakibine tarihi bir tokat attı. FA Cup’ta rakibini 120. dakikada Ogbonna’nın golüyle 2-1 mağlup eden Londra temsilcisi, 144 senelik tarihinde Liverpool’u ilk kez elemeyi başardı.

Hedef Avrupa Ligi

Premier Lig’de de rakibine karşı çıktığı 2 maçı kazanan Bilic’li West Ham United, bu galibiyetle FA Cup’ta bir üst tura yükseldi. Londra temsilcisi, bir yandan ligde ilk 6 savaşı verirken diğer yandan kupayı müzesine götürerek gelecek sezon Avrupa Ligi biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Tarihin en başarılısı

West Ham’ın başında 35 maça çıkan ve elde ettiği 15 galibiyetin çoğunu dev kulüplere karşı alan Bilic, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle gücüne güç kattı. Dimitri Payet, Ogbonna, Alex Song ve son olarak Emmanuel Emenike’yi alarak kadro zenginliğine kavuşan deneyimli hoca, ligde 25 haftada topladığı 39 puan ile kulübüne tarihinin en başarılı sezonunu yaşatıyor.