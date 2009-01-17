Ada delisi Mourinho



Londra devi Chelsea ile 20 Eylül 2007'de yaşadığı ayrılıktan sonra bir süre dinlenen, daha sonra İtalyan temsilcisi Inter'in başına geçen Jose Mourinho'nun Ada sevdası sürüyor.



Her fırsatta yeniden Ada'ya dönmek istediğini söyleyen karizmatik Portekizli çalıştırıcı bu sefer transfer konusunda gözünü İngiliz topraklarına dikmiş durumda. Jose Mourinho'nun Inter adına transfer listesine son ve etkili olarak giren isim ise Tottenham'da ününü bu sene arttıran yetenekli isim Jermaine Jenas.



Newcastle United'dan 2005 yılında kadroya katılan ve bu süre içinde 130 kez Tottenham forması giyen Jermaine Jenas konusunda Londra ekibinin bu hafta kritik bir toplantı yaparak takımda kalıp, kalmama konusunda karar vereceği ifade ediliyor. İnter'in sorunlu yıldızı Adriano için Tottenham'ın İtalyan ekibine yaptığı kiralama girişimi ise önceki gün olumsuz sonuçlanmıştı.



Tottenham'ın bu kiralama atağında Jenas'ı kullanabileceği ifade edilse de Spurs menajeri Harry Redknapp'ın yaptığı son açıklamalar yetenekli futbolcunun satışına izin verilmeyeceği yönünde. Orta sahada tekniği ile bu sezon özellikle ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Jermaine Jenas için transfer piyasında biçilen bonservis bedelinin ise 12 milyon avro civarında olduğu öne sürülüyor.

