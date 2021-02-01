ADA Araştırma: “Son bir yılda geçim şartlarım kötüleşti” diyenlerin oranı yüzde 62

ADA Araştırma'nın ocak ayı gündemine ilişkin ekonomi sorularına verilen cevaplar, halkın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları ortaya koydu. “Son bir yılda sizin/ailenizin geçim şartları ne yönde değişti” sorusuna yüzde 62.8'lik kesim ‘kötüleşti', yüzde 28 ‘aynı kaldı‘ ve yüzde 9 ise ‘iyileşti' cevabını verdi.

26 ilde 3 bin 245 kişiyle yapılan ankette “Covid-19 salgını iş hayatınızı nasıl etkiledi” sorusuna ankete katılanların yüzde 35.7'si ‘Herhangi bir işte çalışmıyorum' cevabını verdi. Yüzde 25'lik kesim işe gitmeye devam ettiğini, yüzde 16.2'si ise ‘işsiz kaldım' derken, yüzde 10.3'lük bölüm ise ‘maaşım düşürüldü' yanıtını verdi. Toplumun yüzde 64'ü borçlu olduğunu ve yüzde 90'ı da borcunu ödemekte zorlandığını bildirdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Türkiye'nin en önemli sorunu konusunda ilk 3 sırada ise ekonomi, işsizlik ve sağlık yer aldı. Ankete katılanların yüzde 28.9'u Türkiye'nin en önelim sorunu ekonomi, yüzde 16.8'i işsizlik, yüzde 7.8'si sağlık-pandemi şeklinde cevapladı.

“Yüzde 65, hükûmetin ekonomi politikalarını başarısız görüyor”

Yine ankete göre hükûmetin dış politikası (yüzde 50), pandemi ile mücadelesi (yüzde 58) başarılı bulunmasına rağmen ekonomi politikası büyük bölüm tarafından başarısız görülüyor. Sadece yüzde 29'luk kesim ‘başarılı' derken, halkın yüzde 65'i ekonomi politikasını başarısız görüyor.

“Son bir yılda geçim şartlarım kötüleşti” diyenlerin oranı yüzde 62

“Son bir yılda sizin/ailenizin geçim şartları ne yönde değişti” sorusuna yüzde 62.8'lik kesim ‘kötüleşti', yüzde 28 ‘aynı kaldı‘ ve yüzde 9 ise ‘iyileşti' cevabını verdi.