Acun Ilıcalı'yı tehdit eden Survivor Taner'e 5 ay hapis

"Survivor" yarışmasında parasının ödenmediği gerekçesiyle yapımcı Acun Ilıcalı'yı telefonla tehdit ettiği öne sürülen yarışmacı Taner Tolga Tarlacı, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, müşteki Acun Ilıcalı ile avukatı Zehra Esen Şahin katıldı.

'Anlamsız isteklerde bulunduk, kendisini reddettik'

Kimlik tespitinin ardından beyanda bulunan Ilıcalı, Tarlacı'nın "Survivor"a katıldığını ve yarışmadan sonra anlamsız isteklerde bulunduğunu söyleyerek, "Bu nedenle kendisini reddettik. Çalışma arkadaşlarımıza mesajlar göndererek tehditte bulundu. Beni tehdit etmeye başladı. Sık sık arkadaşları ve şirketi arayarak tacizde bulundu. 'Kan dökeceğiz' şeklindeki ifadeleri üzerine cumhuriyet savcılığına şikayette bulundum" diye konuştu.

Davaya katılmak istediğini ve şikayetçi olduğunu aktaran Ilıcalı, sanığın söz konusu mesajları asistanı Gökhan Özdemir'e gönderdiğini ve sosyal medyadan tehditlerini sürdürdüğünü kaydetti.



Ilıcalı, Tarlacı'nın, "100 bin lira isterim. 100 bin lira canınızdan daha mı kıymetli" şeklinde ifadeler kullandığını da öne sürdü.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Zehra Esen Şahin de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya katılmalarına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, şikayetçi Ilıcalı'nın davaya katılmasını kararlaştırdı.

Avukat Şahin, esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Osman İkizoğlu'nun, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasını istediği mütalaasına katıldığını da ifade etti.

Cezası ertelendi

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Tarlacı'nın, Ilıcalı'ya karşı, "Bana olan borcunu ödemek zorundasınız, yoksa başınıza geleceklerden ben sorumlu olmam" ve "Yakanızı bırakmayacağım, canınızdan daha mı değerli, kan davasına dönüştü" şeklindeki sözlerle "tehdit" suçunu işlediğinin belirlendiğini aktararak, sanığın 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşması gerekçelerini göz önüne alarak, 5 aylık hapis cezasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla erteledi.

İddianame

İstanbul cumhuriyet savcılarından Tarık Fırat'ın 31 Mayıs 2014'te hazırladığı iddianamede, Tarlacı'nın, Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı "Survivor" isimli programa yarışmacı olarak katıldığı ve programdan sonra alacağı olan paranın ödenmediği gerekçesiyle Ilıcalı'nın asistanı Özdemir'in telefonuna, Ilıcalı'yı kast ederek tehdit içerikli kısa mesajlar gönderdiğinin belirlendiği kaydediliyordu.

İddianamede, Tarlacı'nın "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.