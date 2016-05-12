RTÜK'ten Acun Ilıcalı'nın "O Ses Çocuklar" programına "çocuk istismarı" cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Acun Ilıcalı’nın TV 8’de yayınlanan ‘O Ses Çocuklar’ isimli programına; çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıdığı ve ‘çocuk istismarı’na yol açtığı sebepleriyle 175 bin lira para cezası verdi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; RTÜK, uzman raporunda belirttiği ‘çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıdığı’ gerekçesiyle O Ses Çocuklar programına 175 bin lira para cezası verdi. Çocukların eğitim ve öğretimlerini sürdüyor olmaları ve dinlenmeleri gereken saatlerde provada oldukları belirtilen raporda, bu durumun çocukların eğitimlerini ihmal etmelerine neden olabileceği bildirildi.

Alo RTÜK Şikâyet Hattı’na çok sayıda şikayet geldiğinin belirtildiği açıklamada; programın hem yayın yoluyla çocukların istismarına sebebiyet verdiği, hem de çocukların ve gençlerin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edildi.

Program daha önce de ceza aldı

Acun Ilıcalı'nın O Ses Çocuklar programına, RTÜK'ün 18.09.2014 tarihli kararında da 150 bin liralık ceza verilmişti. RTÜK, programın tek bir bölümüne değil formatına yönelik olarak; "radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde yayınlanamaz” ilkesini tekraren ihlali olduğunu belirtmişti. Kararda; bundan sonra çocukların bu tür programlarda yer alması durumunda herhangi bir ihlal aranmayacağı ve doğrudan ceza verileceği açıklanmıştı.

'Çocuk istismarı' gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz programı da ceza almış, 7 Ocak 2016 tarihli yayın için RTÜK raporunda; ağır makyajlı, yapacakları gösteriye uygun olarak yetişkinlerin giydikleri dans giysileri içerisinde, jüri önünde, sahne ışıkları altında ve yarışma stresi içerisinde gösterilerini yapan çocukların doğal hallerinden uzaklaşmış tavırlar sergilemek durumunda kalmaları sonucunda yayın yoluyla istismar edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmişti.