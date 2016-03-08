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Acun Ilıcalı'nın milletvekili amcasından "Milletvekillerini Survivor'a götürelim" önerisi

AKP'li Ilıcalı: Eğer tansiyonu düşürecekse ben hazırım

08 Mart 2016 00:53

AKP Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın amcası olan Mustafa Ilıcalı, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaşanan gergin havayı yumuşatmak için milletvekillerini 2 günlüğüne Survivor'a götürme önerisinde bulundu. Ilıcalı, "Survivor'a gelelim, Meclis'te eğer tansiyonu, buradan 4 gruptan milletvekili alıp 2 gün seyirci mi olur, yarışmacı mı olur, düşürecekse ben buna hazırım" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'ya bu önerisini söylediğinde 'emrin olur amca' diyeceğini belirten Ilıcalı, "Survivor'dan sonra geldiğimizde hakaretlerin kalktığı, ülkemizin kalkınmasına iktidarı ile muhalefeti ile kilitlenmiş bir Meclis olacaksa ben elimi bu manada taşın altına koymaya hazırım" dedi.

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