T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acun Ilıcalı'nın kızı evlendi

Düğün törenine çok sayıda ünlü isim katıldı

26 Eylül 2016 17:15

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı dün akşam Efe Ceyhun ile evlendi.

Düğüne, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda boşandığı ikinci eşi Zernep Ilıcalı ve kızları da katıldı. Zeynep Ilıcalı, geceden bir video paylaşarak, şu notu düştü:

"Elimizde mi büyüdün, beraber mi büyüdük, ne ara yıllar geçti de evlilik çağına geldin? Çok mutlu olun Prens ve Prenses..."

Uzun zamandır Acun Ilıcalı ile birlikte olan Şeyma Şubaşı da düğüne katılanlar arasındaydı. Şeyma Şubaşı, Banu Ilıcalı ile paylaştığı bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. 

Sanat spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı törende Murat Boz ve Hadise sahne aldı. Birlikte şarkı söyleyen ikili objektiflere böyle yansıdı.

Rising Star Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal da törene katılanlar arasındaydı.

ETİKETLER

Acun Ilıcalıevlendikızıdüğün töreniBanu Başbuğ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24