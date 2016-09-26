Acun Ilıcalı'nın kızı evlendi

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı dün akşam Efe Ceyhun ile evlendi.

Düğüne, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda boşandığı ikinci eşi Zernep Ilıcalı ve kızları da katıldı. Zeynep Ilıcalı, geceden bir video paylaşarak, şu notu düştü:

"Elimizde mi büyüdün, beraber mi büyüdük, ne ara yıllar geçti de evlilik çağına geldin? Çok mutlu olun Prens ve Prenses..."

Uzun zamandır Acun Ilıcalı ile birlikte olan Şeyma Şubaşı da düğüne katılanlar arasındaydı. Şeyma Şubaşı, Banu Ilıcalı ile paylaştığı bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Sanat spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı törende Murat Boz ve Hadise sahne aldı. Birlikte şarkı söyleyen ikili objektiflere böyle yansıdı.

Rising Star Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal da törene katılanlar arasındaydı.