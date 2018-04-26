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Ekonomi

Acun Ilıcalı'dan borç yapılandırması iddialarına yanıt

"Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi..."

26 Nisan 2018 16:56

Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, borçlarını yapılandırmak istediği yönündeki haberi yalanladı. Ilıcalı, “Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

BloombergHT'ye konuşan Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” ifadesini kullandı.

Ilıcalı, bu ifadelerin üzerine çıkan 'borç yapılanma' haberlerini yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi asılsız bir haberdir” dedi.

Ilıcalı şöyle devam etti: “Meksika, Romanya, Yunanistan, Kolombiya ve ABD televizyonlarına prodüksiyon yapmaktayız. Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum”

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