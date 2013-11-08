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Acun Ilıcalı TV8'i aldı mı?

Acun Ilıcalı cephesinden o haberlere en net açıklama geldi

08 Kasım 2013 12:03

Dün internet sitelerinde çıkan 'Mehmet Nazif Günal, Acun Ilıcalı'ya TV8'i satmaya karar verdi' haberlerine Ilıcalı cephesinden açıklama geldi.

Twitter sayfasından açıklama yapan Acun Ilıcalı, 'TV8'i almak için görüştüğüm doğrudur. Atılmış bir imza yok. Bu konudaki abartılı haberlere itibar etmeyin.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan TV8 yönetimiyle görüştüğünü kabul eden Ilıcalı'nın kanal patronu olma yolunda görüştüğü de doğrulanmış oldu. 

İşte Acun Ilıcalı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesaj:

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