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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi sunmayı bıraktı mı?

Programın yeni bölümde, Ilıcalı'nın yerine Jess Molho sunuculuk yaptı

27 Ocak 2017 15:00

O Ses Türkiye'nin 26 Ocak 2017 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Survivor 2017'nin çekimlerinden dolayı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın bir süre O Ses Türkiye çekimlerine katılamayacağı açıklandı.

Programın yeni bölümde, seyirciler Acun Ilıcalı'yı beklerken programı sunmak için Jess Molho sahneye çıktı. Molho'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Herkesin şaşırdığını gören jess bir açıklama yaptı ve O Ses Türkiye yarışma programını kendisinin sunacağını söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "yoksa memnun olmadınız mı" diye sordu.

Jess Molho neden Acun'un yerine sunuculuk yaptı?

Molho açıklamalarına devam ederek, "Bildiğiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 başlamıştır. Acun Ilıcalı vaktinin büyük bölümünü Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiği için artık O Ses Türkiye çekimlerine katılamayacağını bildirmiştir. Buradan programı izleyenlere sayın Acun Bey'in de selamı var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.

 Jüri üyelerinin ilk tepkisi ne oldu?

Jüri üyelerin biran şaşkınlık yaşasada, Jess'in O Ses Türkiye yarışmasını sunmasınn sürpriz olmadığını söylediler. Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarışmasını sunmuş ve başarılı sunuş şekli ile de izleyenlerden tam not almıştı.

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