Acun Ilıcalı'nın kulübü Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Zajc'ı gündemine aldı

Daha önce Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibi, şimdi de gözünü Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a dikti. 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fortuna Sittard, sarı lacivertlilerin cevabını bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.