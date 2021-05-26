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Spor

Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de ilgilendiği kulüp belli oldu

Championship'e yükselen Hull City yöneticileriyle Acun Ilıcalı'nın görüşme gerçekleştirdiği belirtildi

26 Mayıs 2021 00:16

İngiltere'den futbol kulübü satın almak isteyen Acun Ilıcalı'nın hangi takımı istediği ortaya çıktı. Ilıcalı, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Hull City ile ilgileniyor.

2010 yılında Assem Allam, Premier Lig'den düşen kulübü satın aldı. Allam'ın oğlu Ehab Allam, Acun Ilıcalı'yı Instagram hesabından takibe aldı.

Hull City, İngiltere'de 1904 yılında kuruldu. Kehribar-Siyah renklere sahip kulüp maçlarını 25 bin 450 kişilik KCOM Stadyumu'nda oynuyor. Kulüp tarihi en başlarılı dönemini 2014 yılında FA Cup finaline yükselerek elde etmiştir. Finalde Arsenal, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Acun IlıcalıHull CityİngiltereAcun Ilıcalı İngiltere
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