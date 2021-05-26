Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de ilgilendiği kulüp belli oldu

İngiltere'den futbol kulübü satın almak isteyen Acun Ilıcalı'nın hangi takımı istediği ortaya çıktı. Ilıcalı, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Hull City ile ilgileniyor.

Hollanda'da Eredivise'de yer alan Fortuna Sittard'daki hisselerini satan Acun Ilıcalı rotasını İngiltere'ye çevirdi. Ada'dan kulüp satın almak isteyen Ilıcalı'nın ilgisini çeken kulüp belli oldu.

Hürriyet'in haberine göre İngiltere Lig 1'de şampiyon olarak Championship'e yükselen Hull City yöneticileriyle Acun Ilıcalı görüşme gerçekleştirdi. İlk toplantının olumlu geçtiği belirtildi.

2010 yılında Assem Allam, Premier Lig'den düşen kulübü satın aldı. Allam'ın oğlu Ehab Allam, Acun Ilıcalı'yı Instagram hesabından takibe aldı.

Hull City, İngiltere'de 1904 yılında kuruldu. Kehribar-Siyah renklere sahip kulüp maçlarını 25 bin 450 kişilik KCOM Stadyumu'nda oynuyor. Kulüp tarihi en başlarılı dönemini 2014 yılında FA Cup finaline yükselerek elde etmiştir. Finalde Arsenal, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı.