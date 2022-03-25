Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Seren Serengil'e: Sana bunları ben söylettiriyorum zannedecekler!

Seren Serengil'in canlı yayında Şeyma Subaşı'yı eleştirirken "Bence Acun Ilıcalı ile Zeynep barışacak" demesi Zeynep Yılmaz'ı rahatsız etti. Serengil'e mesaj atan Yılmaz, "Sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler" diyerek bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılarak Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'yı eleştirirken Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'la ilgili bir tahminde bulundu. Ancak Serengil'in sözleri Yılmaz'ı rahatsız etti.

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığını unutan Seren Serengil, "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" dedi. Eski eşiyle anılmaktan rahatsız olan Zeynep Yılmaz ise Serengil'e mesaj attı. Arto'nun canlı yayında "Zeynep çok klas" demesinin üzerine araya giren Serengil, "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" şeklinde konuştu.