Acun Ilıcalı: İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var

Fortuna Sittard'ın ortağı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Story Box'ın YouTube kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "İngiltere'den bir takım alma ihtimalim var" dedi.

Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alabileceğini söyledi ve Fortuna Sittard'ın şu anki form grafiğinden memnun olduğunu vurguladı.

Takım ayırt etmem

"Fenerbahçe ile çok yakın bir duruşum var şu anda ama ben Galatasaray stadında maç çıkışında, milli maç sonunda, Galatasaray taraftarlarıyla buluştum. Oradaki sevgi başkaydı. Tribünlerdekilerle sarmaş dolaşız. İnsanlar benim karşı tarafa negatif duygular içerisinde olmadığımın farkındadır. Takım ayırt etmem. Bunu da insanlara geçirebildim bence."

İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var

"Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa, nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey."