Acun Ilıcalı Hull City ile büyük hedefini açıkladı

Hull City'nin sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gelecek yıl bu zamanlar Premier Lig'e yükselmeyi umuyor.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, zaman zaman küme düşme tehlikesi yaşadı. Takım, 46 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 23 mağlubiyetle 51 puan topladı ve düşme hattının 2 basamak üzerinde(19) sezona nokta koydu.

Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın yönetime gelmesiyle Hull City'de transfer kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı. Ligin düşük bütçeli takımlarından biri olan 'Tigers', gelecek sezon play-off potasında yer almak için bu sezonki başarısının üzerine en az 30 puan eklemesi gerekecek.

Ne söyledi?

Sezonun son maçından sonra takıma bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bir yıl içinde, belki play-off'lara ya da Premier Lig'e yükselmek gibi farklı bir ruh hali ile büyük bir kutlama yılı yaşayacağız." dedi.

Arveladze'nin ekibi sezonun sona ermesiyle tatile çıktı. Hull City'nin gelecek sezon için transfere ne kadar bütçe ayıracağı şimdiden bir merak konusu. (NTV Spor)