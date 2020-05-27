Acun Ilıcalı Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alacağına dair iddialarla ilgili konuştu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almakla ilgilendiğini açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, iddialara ilişkin "Ben evet kulüple ilgileniyorum. Türkiye’ye yakında geleceğim bu amaçla da. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var, olabilir, olmaya yakın diyeyim" dedi.

Türkiye'de spor medyasında, Avrupa'da bir kulüp sahibi olmayı almayı hedefleyen Acun Ilıcalı'nın, eski Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edilmişti.

Işıtan Gün, kulübün TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'ya satılması konusunda henüz nihai bir anlaşma yapılmadığını açıklamıştı.