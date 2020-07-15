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Acun Ilıcalı: Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı

15 Temmuz 2020 09:02

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığını duyurdu. "Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" diyen Ilıcalı, kulübün resmi Instagram hesabı için destek istedi.

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının dün yayınlanan finalinde bazı açıklamalarda bulundu.

İzleyicilerinden Fortuna Sittard Kulübü'nün resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyen Ilıcalı, şunu söyledi:

"Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum."

Ilıcalı, geçen ay kulüp yönetimiyle anlaşma aşamasında olduklarını duyurmuştu.

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