Acun Ilıcalı: Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığını duyurdu. "Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" diyen Ilıcalı, kulübün resmi Instagram hesabı için destek istedi.
Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının dün yayınlanan finalinde bazı açıklamalarda bulundu.
İzleyicilerinden Fortuna Sittard Kulübü'nün resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyen Ilıcalı, şunu söyledi:
"Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum."
Ilıcalı, geçen ay kulüp yönetimiyle anlaşma aşamasında olduklarını duyurmuştu.