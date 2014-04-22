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Spor

TV8, Dünya Kupası maçlarının hiçbirini yayınlayamayacak

TV8'de, TRT ile 2014 Dünya Kupası'nın bazı maçlarına dair yaptığı anlaşmanın bozulmasıyla ilgili iddialara TV8'den yanıt

22 Nisan 2014 14:42

TV8'i satın alan Acun Ilıcalı, yaz dönemi için sürpriz bir hamle yapmış ve TRT ile 2014 Dünya Kupası'nın bazı maçlarını yayınlama anlaşması imzalamıştı. TRT ile imzalanan anlaşmaya göre, 12 Haziran-13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleşecek 2014 Dünya Kupası’nda oynanan maçlardan TRT’deki iftar saatine denk gelenleri, TV8 yayınlayacaktı. Böylece Acun Ilıcalı, sonbaharda başlayacak yeni yayın dönemini beklemeden TV8’i atağa kaldıracak ve maç önü, devre arası ve sonunda yeni programlarını tanıtacaktı.

Ali Eyüboğlu’nun Cadde’de yer alan haberine göre, TRT yetkilileri "O iş olmadı. Çünkü Dünya Kupası maçlarının pazarlama hakkını elinde bulunduran ve bize de satan Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) kriterlerinden biri HD yayın mecburiyeti. EBU, TV8’in HD çıkışı olmadığı için Dünya Kupası maçlarını yayınlamasına izin vermedi. O nedenle 2014 Dünya Kupası’nın tüm maçları sadece TRT’de” şeklinde açıklamada byulundu.

Ancak, TV8'den yapılan açıklama ile iddialara yanıt verilerek, Dünya Kupası maçlarının kanalda HD yayın alt yapısının bulunmaması sebebiyle değil,  "yapılan fizibilite ve finansal çalışma neticesinde, bu büyük bütçeli organizasyona ait alt lisans satın alınmasını bu aşamada uygun bulmamıştır" denildi. 

İşte o açıklama:

"2014 Dünya Kupası maçlarının kanalımızda yayınlanmaması ile ilgili haberler üzerine bir bilgi karışıklığı yaşanmaması adına aşağıdaki kısa açıklamayı bilgilerinize sunarız.

TV8, Dünya Kupası maçlarının  bir bölümünü yayınlama konusunda yaptığı fizibilite ve finansal çalışma neticesinde, bu büyük bütçeli organizasyona ait alt lisans satın alınmasını bu aşamada uygun bulmamıştır.

TV8’in HD yayınları ile ilgili alt yapısı mevcut olup, bu hizmetini büyük ve sürpriz projeleri ile hazırlandığı Eylül’de başlayacak yeni yayın dönemi öncesi, yaz aylarında sunacaktır."
 

 

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