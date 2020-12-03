Acun Ilıcalı'dan Uğur Yılmaz Deniz açıklaması: Diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, bana teşekkür etti

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiyesini reyting malzemesi yapmadıklarını, yarışmacıya kendisini ifade etmesi için imkân tanıdıklarını belirtti.

Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadıklarını söyleyen Ilıcalı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. Yalan! Canlı yayında elediniz. Yalan! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.’’ ifadelerini kullandı.







‘'Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı'’

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef yarışmasını konu edinen yazısına karşı Ilıcalı, "Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti" açıklamasında bulundu.

Ilıcalı, Zeyrek'in belediyeler arasında parti ayrımı yaptığı iddiasına tepki göstererek, durumla ilgili ‘’İftira! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen’’ dedi.





