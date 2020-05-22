Acun Ilıcalı: Denizlispor-Fenerbahçe maçının skorunu değiştirmek isterdim, o maçın adil olduğunu düşünmüyorum

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusuna 2005-2006 sezonunda sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptırdığı Denizlispor karşılaşması olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu ile canlı yayın gerçekleştirdi.

"Denizlispor-Fenerbahçe maçının adil olduğunu düşünmüyorum"

Ilıcalı, "Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusunu "Denizlispor maçı... Bu arada şunu da söyleyeyim o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. O gün adaletin Türkiye’ye gelmesini isterdim.



O gün maçtaydım ve sürekli konfeti atılmasından dolayı maç sürekli durduruldu. Bir maç kaç kere durdurulabilir? Bugün şampiyonlar liginde bir maçta konfeti atılsa bir maç kaç kere durdurulabilir? O durum haksızlık oldu gibi biraz..." şeklinde yanıtladı.

"Fatih Hoca'yı ikna etmek daha zor"

Acun Ilıcalı ayrıca, son dönemde en çok Fransa-Türkiye maçında millilerimizin attığı gole sevindiğini açıklarken "Bir oyuncusunu transfer etmek için Fatih Terim’i ikna etmek mi zor, Mesut Özil’i Fenerbahçe’ye transfer etmek mi daha zor?" sorusuna "Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor. Bu arada Fatih hoca da sınırsız kredi ve hatırım vardır yanlış anlamayın ama orada Galatasaray camiası da var. Teklif etmem bile sorun olur o yüzden." yanıtını verdi.

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