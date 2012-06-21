ACTA'ya onay çıkmadı

Avrupa Parlamentosu’nun “Uluslararası Ticaret Komitesi” Korsan Ürünlerin Ticaretiyle Mücadele Antlaşması'na onay vermedi.

Komisyon ACTA’nın biran önce Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylanmasını önerdi. Komisyon üyeleri bu sayede Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkacak kararın beklenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

ACTA, özellikle Doğu Asya’dan gelen korsan ürünlerin önüne geçilmesi için gümrük kontrollerinin sıkılaştırılmasını ve internetten yasa dışı yollarla video ve müzik eserlerinin indirilmesinin, paylaşılmasının kontrol altına alınmasını içeriyor.

Ancak internet aktivistleri, antlaşmanın internet özgürlüğüne darbe vuracağını, interneti kontrol altına alacağını, program, müzik ve video paylaşımına sınırlamalar getireceğini kaydediyor. (BBC Türkçe)