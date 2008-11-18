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Dünya

Açlıktan böcek yiyorlar

Gıda kıtlığı ve ekonomik darboğaz nedeniyle zor günler geçiren Afrika ülkelerinden Zimbabve'de 6 milyona yakın insan acil gıda yardımına muhtaç.

18 Kasım 2008 02:00

Birleşmiş Milletler yetkilileri, gıda kıtlığı ve ekonomik darboğaz nedeniyle zor günler geçiren Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halen yaşanmakta olan krizin gelecek yıl daha da ağırlaşacağını ve nüfusun yarısına yakın bir bölümüne, yani 6 milyona yakın insana acil gıda yardımı yapılması gerekeceğini söylüyor.
Yerli halkın her türlü vahşi hayvanı avlamaya başladığını belirten yetkililer, memeli türlerinin azalmaya başladığı yerlerde halkın çukur kazarak yeraltındaki böcekleri topladığını vurguluyor.
O kadar olmuş ki halk, karınlarını doyurmak için cırcır böceği ve çekirge gibi böcekleri topluyor.

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