Açlıktan böcek yiyorlar

Birleşmiş Milletler yetkilileri, gıda kıtlığı ve ekonomik darboğaz nedeniyle zor
günler geçiren Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halen yaşanmakta olan krizin
gelecek yıl daha da ağırlaşacağını ve nüfusun yarısına yakın bir
bölümüne, yani 6 milyona yakın insana acil gıda yardımı yapılması
gerekeceğini söylüyor.
Yerli halkın her türlü vahşi hayvanı avlamaya başladığını belirten
yetkililer, memeli türlerinin azalmaya başladığı yerlerde halkın çukur
kazarak yeraltındaki böcekleri topladığını vurguluyor.
O kadar olmuş ki halk, karınlarını
doyurmak için cırcır böceği ve çekirge gibi böcekleri topluyor.