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'Açlık' zirvesine zenginler katılmadı

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün Roma'daki zirvesinde açlığa karşı çözüm aranıyor, ancak zengin ülkelerin liderleri zirvede yok.

17 Kasım 2009 02:00

60 devlet ve hükümet başkanı İtalya'nın başkenti Roma'da dünyadaki açlığı konuşmak için buluştu. Ama zirvede dünyanın en zenginleri, yani G8 ülkeleri yok. Başbakan Erdoğan da zirve için Roma'da.

Zirve öncesi bir gün oruç tutarak açlık sorununa dikkat çekmeye çalışan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, açılış konuşmasında liderleri harekete geçmeye çağırdı. Dünya nüfusunun 2050'de 9 milyarı aşacağını söyleyen Ban, gıda üretiminin artırılmasını istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in yanısıra ağırlıklı olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden 60 devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirvede en dikkat çeken isimlerin başında Libya lideri Muammer Kaddafi geliyor.

Sömürgeciler tazminat ödemeli

Kaddafi zirvede yaptğı konuşmada, dünyada bir milyar aç insan varken G8 liderlerinin zirveye katılmamasını eleştirdi:

"Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinin varlıklarını yağmalayan zengin ülkeler borçlu. Eski sömürgeci ülkeler tazminat ödemeli. Daha önceki zirvelerde verilen sözler fos çıktı. Zengin ülkelerin bu zirveye katılmaması ise gıda güvenliği konusunda üzerlerine düşeni yapmaya niyetleri olmadığını gösteriyor."

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