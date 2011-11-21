Açlık ve soğuk Van'da bir çocuğun canını aldı!

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Anne: Hepimiz soğuktan öleceğiz



Van Merkez Halilağa Mahallesi’nde oturan Cemil-Pakize Örgün çifti kirada oturdukları müstakil evleri hasar görünce, 6.5 yaşındaki kızları Öznur ve 1 yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte kendi imkanlarıyla kurdukları naylon barakaya geçtiler. Yağmur, kar ve soğuk havaya dayanıksız olan naylon barakada kalan ailenin büyük kızı Öznur, 14 Kasım’da rahatsızlandı. Gece rahatsızlanan Öznur’u ailesi devriye gezen polis otosuyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada bir gece yoğun bakıma alınan Öznur, bir gün sonra hayatını kaybetti. Öznur Örgün, mahalle mezarlığında toprağa verildi.Deprem öncesinde ailesi tarafından anaokula gönderilen ancak depremin meydana gelmesiyle okul öncesi eğitimine başlamayan Öznur’un soğuk algınlığı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öznur’un ölüm nedeni ise yetersiz beslenme, aşırı sıvı kaybı ve soğuk algınlığı olarak açıklandı.Kızını soğuk havaya kurban verdiğini ileri süren anne Pakize Örgün, "Depremde ölmedik, canımızı son anda kurtardık. Ancak şimdi soğuktan kızım öldü. Çaresiziz. İkiz kızlarımın da soğuktan öleceğinden korkuyorum. İkisi de rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık. Eğer sahip çıkan olmazsa ikiz kızlarım da soğuktan ölecek. Deprem öldürmedi ancak soğuk hava ve yaşadığımız kötü şartlardan ölmekten korkuyorum" dedi.Deprem öncesi çimento fabrikasında işçi olarak çalışan baba Cemil Örgün, depremden sonra fabrikadaki üretim azalması nedeniyle işten çıkartıldı. Şu anda işsiz olan ve hiçbir geliri olmayan baba Cemil Örgün, "Çaresiz. Gidecek yerimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bugün kadar bize sahip çıkan olmadı. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz bu naylon barakanın altına sığındık. Ama böyle devam ederse hepimiz burada öleceğiz" diye konuştu.