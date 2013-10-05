Açlık sınırı Eylül'de bin 403 liraya yükseldi

Türkiye Kamu-Sen'in eylül ayına ait asgari geçim endeksine göre dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 3 bin 631 lira 8 kuruş oldu. Açlık sınırı ise aylık bin 403 lira 94 kuruşa yükseldi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Ar-Ge Merkezinin araştırmasının, eylül ayında, vatandaşların tüketmek zorunda oldukları mal ve hizmetlerde yüzde 0,77 artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, tek kişinin yoksulluk sınırının bin 819 lira 86 kuruş, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin de 3 bin 631 lira 8 kuruş olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, şunları kaydetti:

"Memurlarımız Kurban Bayramı'nda, kurban ibadetlerini yerine getirmede maddi güçlükler yaşayacak. Bu yıl birçok memur, imkansızlıklar nedeniyle bu ibadetini yerine getiremeyecek. Eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, özellikle dar ve sabit gelirlilerin bütçelerini sarsması açısından önemli. Yine de memurlarımızın enflasyondan zarar görmesi halinde, maaş zam oranı ile enflasyon arasındaki fark 6 aylık dönemlerin sonunda da olsa kapatılıyor, memurlara enflasyon farkı ödeniyordu. Bu nedenle memurlarımızın maaşı benzine, doğalgaza, tüpe, suya yapılan her kuruş zamda biraz daha uçup gidiyor. Bu yıldan sonra enflasyondaki her artış, memur maaşından eriyecek liralar olarak memur bütçesine yansıyacak. Memurlarımız maaşlarını bu ay bayram dolayısıyla erken alacaklar. Dolayısıyla maaşıyla 30 gün boyunca bile geçinmekte güçlük çeken kamu görevlileri, aynı maaşını 35-40 günlük harcamaları için kullanacak. Bu bakımdan kamu görevlilerimiz yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalabilir."

Gelecek yıl enflasyon farkı ödenmeyecek

Koncuk açıklamasında şunları ifade etti: “Eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, özellikle dar ve sabit gelirlilerin bütçelerini sarsması açısından önemli. Zaten memurlarımız ay sonunu zor getiriyorlardı, bu aydan sonra iyiden iyiye maddi sıkıntıya düşecekler. Yine de memurlarımızın enflasyondan dolayı zarar görmesi halinde, maaş zam oranı ile enflasyon arasındaki fark 6 aylık dönemlerin sonunda da olsa kapatılıyor, memurlara enflasyon farkı ödeniyordu. Şu anda resmi olarak açıklanan enflasyon bile memur maaşlarına yapılan artışı geçmiş durumda. Bu nedenle memurlarımızın maaşı benzine, doğalgaza, tüpe, suya yapılan her kuruş zamda biraz daha uçup gidiyor. Bugüne kadar, aradaki farkın kapatılması, erimenin kısmen de olsa durdurulması söz konusuydu. Sözde yetkili konfederasyonun iş bilmez yöneticileri masada memuru yüz üstü bırakıp, enflasyon farkı ödemesini toplu sözleşme metnine ekletmeyince, memurlarımızın bu hakkı da yetkili sendikalar marifetiyle ellerinden alındı. Bu yıldan sonra enflasyondaki her artış, memur maaşından eriyecek liralar olarak memur bütçesine yansıyacak. Mevcut durumda bile memurlarımız ay sonunu kredi kartlarına yaptıkları borçlarla getiriyorlardı; bundan sonra memurun borcu gırtlağı aşacak. Bunun vebali de sözde yetkili konfederasyona aittir.”

Memur maaşının üçte ikisi kira ve gıdaya gidiyor

Araştırma, memurların maaşlarının %41,2’sini yalnızca gıda harcamalarına ayırmak zorunda kaldığını, bir memurun maaşının %28,4’üyle kirasını ödeyebildiğini ortaya koydu. Buna göre ortalama olarak bir memur maaşının %69,6’sının yalnızca gıda ve barınma için harcandığı belirlendi. Araştırmada dört kişilik bir memur ailesinin gıda ve kira dışında kalan okul, ulaşım, ısınma, giyim, temizlik, sağlık, telefon gibi masrafları için 609 TL kaldığı ortaya çıktı.