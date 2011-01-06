-AÇLIK SINIRI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafından yapılan hesaplamaya göre, Aralık 2010'da yoksulluk sınırı 85 TL arttı, sebze ve meyvedeki ucuzlama ise açlık sınırını geriletti. Bem Bir-Sen'in TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 2010 yılı Aralık ayı Asgari Gıda Harcaması (Açlık Sınırı) ve Asgari Geçim Haddi (Yoksulluk Sınırı) rakamları açıklandı. Yaklaşık altı aydır sürekli artan açlık sınırının Aralık ayında yükselmediği belirtilen açıklamada, Kasım ayında tavan yapan taze sebze ve meyve fiyatlarındaki gerilemenin açlık sınırını gerilettiği vurgulandı. Açıklamaya göre, Kasım ayında dört kişilik bir ailenin tüketmesi gereken zorunlu gıda harcaması, yani açlık sınırı 926,79 TL olarak hesaplanırken, Aralık ayında bu tutar 31 TL düştü. Yine dört kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar, yani yoksulluk sınırı, Kasım ayında 2520,08 TL olarak kayıtlara geçti. Yoksullaşma Aralık ayında hızlı bir sıçrama yaptı ve 85 TL artarak 2605,47 TL olarak kayıt altına alındı. Açıklamaya göre, Kasım ayında yükselen taze sebze ve meyve fiyatları, Aralık ayındaki ılık havanın etkisiyle düştü. Taze sebze ve meyve fiyatlarındaki bu düşüş açlık sınırına yansıdı. Yine bu ayda giyim ve ayakkabı fiyatları ile gıda ve alkolsüz içeceklerde de düşüş yaşandı.