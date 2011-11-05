-Açlık sınırı bin 16 lira oldu ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Memur-Sen Konfederasyonu'nun yaptığı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre, Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 lira artarak bin 16 lira oldu. Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçlarına yer verildi. Buna göre, Eylül ayında Türkiye'de 4 kişilik bir çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar (açlık sınırı) bin 4 lira 69 kuruş, asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 647 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Ekim ayında bir önceki aya göre, gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,10 artış yaşandığı ve en yüksek artış kabak fiyatlarında meydana geldi. Fiyatı yüzde 40,32'lik artış gösteren kabağı, yüzde 39,40 artışla salatalık, yüzde 31,27'lik artışla çarliston biber, yüzde 28,20'lik artışla sivri biber, yüzde 25,63'lük artışla patlıcan ve yüzde 20,68'lik artışla tavuk yumurtası izledi. Bir önceki aya göre, limon yüzde 26,35, elma yüzde 10,55, salça yüzde 6,37 ve patetes yüzde 5,10 ucuzladı. -Giyim yüzde 9,31 zamlandı- Ekim ayında, bir önceki aya göre giyim madde fiyatlarında yüzde 9,31 artış yaşandı. Giyim madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan artış yüzde 28,12 ile kadın hırkası, yüzde 27,74 ile kazak, yüzde 24,78 ile çizme ve yüzde 23,97 ile kazak/bluz fiyatlarında oldu. -Isınma maliyetleri de arttı- Ekim ayında ısınma maddesi fiyatlarında ise yüzde 5,06'lık bir artış tespit edildi. Eylül ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 12,63 artışla doğalgaz ücretinde yaşandı. Bir önceki aya göre, aydınlanma maddesi fiyatında ortalama yüzde 11,75'lik artış belirlendi. Geçen ay, Eylül ayına göre barınma, sağlık, ulaşım, haberleşme, temizlik madde fiyatları, eğitim-kültür madde fiyatları, çevre ve su madde fiyatlarında da düşük oranlarda artışlar tespit edildi.