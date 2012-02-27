Şubat ayı açlık sınırı 974 lira

T24 - Türk-İş, Şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 974 lira, yoksulluk sınırını da 3 bin 171 lira olarak hesapladı.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ''açlık ve yoksulluk sınırı araştırması'' yapıldığı hatırlatıldı.

Türk-İş'in ''Şubat 2012 araştırma sonuçları''na göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 973 lira 58 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 171 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, mutfak enflasyonunda aylık artış yüzde 1,53 oranında gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 9,45 olarak hesaplandı.

Fiyat artışları nedeniyle son bir yılda sadece mutfağa gelen ek yük 84 lira olarak hesaplanırken, ailenin yaşama maliyeti de bir önceki yıla göre 274 lira arttı.

Türk-İş'in verileri temel alındığında Şubat 2012 ayı itibariyle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,53 oranında arttı. Yılın ilk iki ayı itibariyle artış oranı yüzde 3,53 oldu.

Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 9,45 oranında gerçekleşirken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 6,82 olarak hesaplandı.